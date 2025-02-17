Bloomberg: ЕС разрабатывает масштабный пакет помощи Украине

Администрация США все чаще подает сигналы о том, что сделка с Россией может быть заключена за спиной европейцев, а возможно, и самих украинцев. Однако эксперт по безопасности Райнер Сакс заявил в передаче «Лидер мнений Äripäev», что американцам это так легко не удастся.