Переговоры представителей США и России о завершении войны в Украине состоятся в Саудовской Аравии во вторник, 18 февраля. Об этом в ночь на понедельник, 17 февраля, сообщил американский портал Axios со ссылкой на источники, передает DW.
В ближайшие годы Россия сосредоточит на границе с Эстонией по-настоящему крупные воинские соединения. Они позволят в любой момент частично или полностью оккупировать балтийские страны, чтобы разместить военные базы на знакомом советском плацдарме. Но колумнист Ян Левченко считает, что вызов, который Трамп бросил Европе, может стать препятствием на пути реализации этих намерений.
Администрация США все чаще подает сигналы о том, что сделка с Россией может быть заключена за спиной европейцев, а возможно, и самих украинцев. Однако эксперт по безопасности Райнер Сакс заявил в передаче «Лидер мнений Äripäev», что американцам это так легко не удастся.
Председатель парламентской комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон считает, что президент США Дональд Трамп и министр обороны Пит Хегсет ослабили своими высказываниями позиции Украины на будущих мирных переговорах и дали понять всему миру: если агрессор хочет отнять чужие территории с помощью войны, он может добиться успеха. Михкельсон считает это угрозой и для Эстонии.
На рынке недвижимости есть целый ряд интересных стран и городов, в которых эстонским инвесторам рады. Хорошим примером этого является Дубай. Благодаря быстрому росту и увеличившемуся населению, этот город является весьма привлекательным для инвесторов, отмечает Сандерс Скорик, руководитель компании Skover Kinnisvara OÜ.