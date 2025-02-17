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  • 17.02.25, 15:59

Bloomberg: ЕС разрабатывает масштабный пакет помощи Украине

Лидеры крупнейших европейских стран НАТО проводят в Париже срочные переговоры по усилению обороны.
Канцлер Германии Олаф Шольц и председатель Европейского совета Антониу Кошта.
  • Канцлер Германии Олаф Шольц и председатель Европейского совета Антониу Кошта. Foto: Imago/Scanpix
По информации издания, с целью помощи Украины страны готовят новый пакет оборонных расходов, который, предположительно, останется засекреченным до завершения выборов в Германии 23 февраля.
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