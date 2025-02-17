Переговоры США и России пройдут 18 февраля в Эр-Рияде
Переговоры представителей США и России о завершении войны в Украине состоятся в Саудовской Аравии во вторник, 18 февраля. Об этом в ночь на понедельник, 17 февраля, сообщил американский портал Axios со ссылкой на источники, передает DW.
В состав российской делегации на переговорах, вероятно, войдет глава МИД Сергей Лавров. Foto: Reuters/Scanpix
Состав делегаций РФ и США
По словам собеседников Axios, в состав делегации США войдут госсекретарь Марко Рубио, советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпредставитель Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Тот в эфире телеканала Fox News в воскресенье заявил, что уже вечером 16 февраля он и Уолтц отправятся в Саудовскую Аравию. Рубио прибудет туда 17 февраля после визита в Израиль, пишет Axios.
Точный состав делегации РФ неизвестен. Скорее всего, в нее войдет глава МИД Сергей Лавров, считает Axios. По данным агентства Bloomberg, там также будут помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Кроме того, переговоры курирует глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, учившийся и работавший в США.
Газета «Коммерсант» также сообщила 16 февраля со ссылкой на источники, что переговоры пройдут во вторник в Саудовской Аравии. Издание назвало и точное место - Эр-Рияд.
Будет ли Украина на переговорах?
Киев не получал приглашения на встречу в Саудовской Аравии, заявил 15 февраля президент Украины Владимир Зеленский. Трамп сказал днем позже, что украинский лидер будет участвовать в переговорах о завершении войны. О том же говорил Уиткофф. Рубио заявил телеканалу CBS, что в любых «реальных переговорах» будет участвовать и Украина, и страны Европы.
Сам Зеленский 16 февраля вечером прибыл с официальным визитом в Объединенные Арабские Эмираты. Согласно порталу FlightAware, в воскресенье самолет украинского президента вылетел из Мюнхена в польский аэропорт Жешув-Ясёнка, а затем в Абу-Даби. Оттуда два часа перелета до Эр-Рияда.
В ближайшие годы Россия сосредоточит на границе с Эстонией по-настоящему крупные воинские соединения. Они позволят в любой момент частично или полностью оккупировать балтийские страны, чтобы разместить военные базы на знакомом советском плацдарме. Но колумнист Ян Левченко считает, что вызов, который Трамп бросил Европе, может стать препятствием на пути реализации этих намерений.
Администрация США все чаще подает сигналы о том, что сделка с Россией может быть заключена за спиной европейцев, а возможно, и самих украинцев. Однако эксперт по безопасности Райнер Сакс заявил в передаче «Лидер мнений Äripäev», что американцам это так легко не удастся.
Председатель парламентской комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон считает, что президент США Дональд Трамп и министр обороны Пит Хегсет ослабили своими высказываниями позиции Украины на будущих мирных переговорах и дали понять всему миру: если агрессор хочет отнять чужие территории с помощью войны, он может добиться успеха. Михкельсон считает это угрозой и для Эстонии.
На рынке недвижимости есть целый ряд интересных стран и городов, в которых эстонским инвесторам рады. Хорошим примером этого является Дубай. Благодаря быстрому росту и увеличившемуся населению, этот город является весьма привлекательным для инвесторов, отмечает Сандерс Скорик, руководитель компании Skover Kinnisvara OÜ.