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  • 17.02.25, 14:19

Переговоры США и России пройдут 18 февраля в Эр-Рияде

Переговоры представителей США и России о завершении войны в Украине состоятся в Саудовской Аравии во вторник, 18 февраля. Об этом в ночь на понедельник, 17 февраля, сообщил американский портал Axios со ссылкой на источники, передает DW.
В состав российской делегации на переговорах, вероятно, войдет глава МИД Сергей Лавров.
  • В состав российской делегации на переговорах, вероятно, войдет глава МИД Сергей Лавров. Foto: Reuters/Scanpix
Состав делегаций РФ и США
По словам собеседников Axios, в состав делегации США войдут госсекретарь Марко Рубио, советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпредставитель Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Тот в эфире телеканала Fox News в воскресенье заявил, что уже вечером 16 февраля он и Уолтц отправятся в Саудовскую Аравию. Рубио прибудет туда 17 февраля после визита в Израиль, пишет Axios.
Точный состав делегации РФ неизвестен. Скорее всего, в нее войдет глава МИД Сергей Лавров, считает Axios. По данным агентства Bloomberg, там также будут помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Кроме того, переговоры курирует глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, учившийся и работавший в США.
Газета «Коммерсант» также сообщила 16 февраля со ссылкой на источники, что переговоры пройдут во вторник в Саудовской Аравии. Издание назвало и точное место - Эр-Рияд.
Будет ли Украина на переговорах?
Киев не получал приглашения на встречу в Саудовской Аравии, заявил 15 февраля президент Украины Владимир Зеленский. Трамп сказал днем позже, что украинский лидер будет участвовать в переговорах о завершении войны. О том же говорил Уиткофф. Рубио заявил телеканалу CBS, что в любых «реальных переговорах» будет участвовать и Украина, и страны Европы.
Сам Зеленский 16 февраля вечером прибыл с официальным визитом в Объединенные Арабские Эмираты. Согласно порталу FlightAware, в воскресенье самолет украинского президента вылетел из Мюнхена в польский аэропорт Жешув-Ясёнка, а затем в Абу-Даби. Оттуда два часа перелета до Эр-Рияда.
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