Назад 27.02.25, 06:00 «Почему так мало врачей? Нужно больше рожать» Скорая помощь не приходит вовремя в отдаленных регионах страны. Семейных врачей становится все меньше, а нехватка медсестер носит хронический характер. В чем причина главных проблем Эстонии в сфере здравоохранения?

Демография, условия работы, более привлекательные условия в других странах – такими видит причины нехватки врачей и медсестер в Эстонии глава Западной Таллиннской больницы Аркадий Попов. Foto: Лийз Трейманн

По словам главы Западной Таллиннской больницы Аркадия Попова, хотя здравоохранение и нуждается во вливании большего количества денег, чем это делается сейчас, причины многих проблем не носят финансовый характер. Как пример, нехватка семейных врачей: дело не в деньгах, а в демографии.