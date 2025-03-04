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  • 05.03.25, 08:26

Кабанов: как аналог Википедии ИИ работает просто потрясающе

С 1 сентября стартует проект TI-Hüpe, в рамках которого 20 тысяч учеников 10-11-го классов и 3000 учителей получат бесплатный доступ к обучающим программам, работающим на основе искусственного интеллекта. Достаточен ли сегодня уровень искусственного интеллекта, чтобы учиться на его основе и активно применять в повседневной жизни?
Президент Bolt Евгений Кабанов.
  • Президент Bolt Евгений Кабанов. Foto: Андрес Хаабу
Президент Bolt Евгений Кабанов убежден, что искусственный интеллект полезен в обучении, сам он установил соответствующие программы своим детям.
«Не сказать, чтобы они их очень уж активно использовали, но все же применяют. Искусственный интеллект прекрасно работает как Википедия, школьная программа хорошо покрыта тестами - а значит и ошибок в ней нейросеть не допускает», - рассказывает Кабанов.
Однако честное постижение науки - не единственный способ применять искусственный интеллект в школах и университетах. Когда ChatGPT 3 только появился, находчивые школьники быстро приспособили его для того, чтобы писать рефераты и сдавать контрольные работы - зачастую не обладая реальными знаниями (иными словами, искусственный интеллект хорошо помогал им списывать).
«Сам я такими вещами не занимаюсь, но убежден, что искусственный интеллект активно для этого используется. Не зря первой компанией, которую убил ChatGPT, была Chegg, занимавшаяся написанием шпаргалок для школьников», - говорит Кабанов.
Хотя искусственный интеллект находит свою нишу и активно используется, его развитие оказалось по мнению предпринимателя не таким быстрым, как многие ожидали в 2022 году после релиза ChatGPT 3.
«Пока что в очень многих вещах (продажи, маркетинг, журналистика, юриспруденция ит.д.) ИИ может очень легко сделать классную демо-версию, но потом наталкиваешься на большое количество неточностей и проблем. Все-таки без людей применения ему довольно мало», - сетует бизнесмен.
«Нейросети пока плохо подходят для автоматизации систем, чувствительным к ошибкам. С их помощью можно сделать простенькую автоматизацию либо автоматизировать системы, в которой разрешается допускать ошибки. Но в целом искусственный интеллект лучше всего работает там, где человек взаимодействует с машиной», - говорит Кабанов.
Сам он больше всего любит использовать большие языковые модели как аналог Википедии.
«Все чаще я запросы отправляю не в Гугл, а нейросетям. Они хорошо подходят для исследования, им можно задать уточняющие вопросы и углубиться в тему. В таком формате LLM-модели работают просто потрясающе. Да, бывают ошибки, но современные модели умеют факт-чекать и сами себя благодаря поиску», - делится предприниматель своим опытом.
Не обходится без ИИ и больших языковых моделей и возглавляемая им компания Bolt (например, в службе поддержки с клиентами общается вначале чат-бот Alfred и только потом - люди). Однако Кабанов не считает, что любое предприятие теперь должно, отдавая дань моде, срочно все бросить и начать внедрять у себя искусственный интеллект.
«Я бы не рекомендовал внедрять эти технологии «top down» (т.е. в приказном порядке - ред.). Есть риск, что вы получите бурную деятельность без выхлопа. Лучше всего поощрять эксперименты с ИИ - например, завести отдельный чат в Slack, где все бы делились своими находками», - говорит Кабанов.
Еще одно препятствие для использования искусственного интеллекта в компаниях - потенциальная утечка данных. В некоторых компаниях запрещено использовать ChatGPT для решения рабочих задач, именно чтобы избежать того, что деликатные данные уходят на сторону. Эту проблему Кабанов не считает неразрешимой.
«Для компаний существуют enterprise-лицензии (в том числе и ChatGPT Enterprise). Если вы пользуетесь Google Docs, можете вместе с ним получить и Gemini, а он по качеству не хуже ChatGPT (только интерфейс хуже - Google вообще делает паршивые интерфейсы). Если совсем страшно, можно поставить офлайновую версию DeepSeek (и нет, она не отправит данные на сторону при первом же подключении к интернету - это же модель, они по-другому работают). Правда, у DeepSeek пока высокий процент галлюцинаций, но думаю, что в будущем это устранят», - рассуждает Кабанов.
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