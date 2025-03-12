Алендер отменила три последних решения Хартман

Преемница Пирет Хартман, покинувшей правительство, министр климата Йоко Алендер отменяет конкурс на региональных руководителей, решение о финансировании железной дороги Хаапсалу и проект поправок к постановлению о продаже нефасованной еды.
Министр климата Йоко Алендер и бывший министр регионального развития и сельского хозяйства Пирет Хартман. Foto: Andras Kralla
«Сегодня точно не тот момент, когда следует добавлять бюрократию в сферу продовольствия или нанимать новых сотрудников. А решения, касающиеся общественного транспорта, в условиях ограниченных ресурсов должны приниматься так, чтобы приносить пользу как можно большему числу людей», – заявила министр климата Йоко Алендер (Партия реформ).
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