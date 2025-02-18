«Это лишь усилит бюрократию». Рестораны ожидают новые требования
Министерство по делам регионов и сельского хозяйства намерено ввести для предприятий общественного питания сложные требования к информированию клиентов о происхождении мяса и мясопродуктов, предлагаемых в ресторанных блюдах, пишет rus.err.ee.
Помимо кафе и ресторанов, новые требования планируется распространить на столовые в школах, тюрьмах и больницах.
При этом требования касаются только мяса, которое попадает в ресторан свежим, охлажденным или замороженным: это означает, что клиента можно будет не информировать, например, о происхождении печени или сердец в блюдах, потому что речь идет не о мясе, а о субпродуктах.
Исполнительный директор Союза отелей и ресторанов Киллу Майдла считает, что новые требования увеличат бюрократическую нагрузку на общепит, потому что происхождение используемого мяса может часто меняться, а в одном блюде может быть мясо из нескольких стран.
По мнению Майдла, новые правила вряд ли подстегнут употребление эстонского мяса: их соблюдение будет трудно контролировать, и они лишь усилят нагрузку на предприятия, которые ведут себя законопослушно.
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