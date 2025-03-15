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  • 15.03.25, 14:12

NYT: США планируют ужесточить правила въезда для граждан 43 стран

Администрация президента США Дональда Трампа собирается ужесточить правила въезда для граждан 43 стран, в том числе России и Беларуси, цитирует «Медуза» газету The New York Times.
NYT: США планируют ужесточить правила въезда для граждан 43 стран
  • Foto: Reuters/Scanpix
По информации издания, Государственный департамент США разработал проект рекомендаций, в котором 43 страны поделили на три категории – «красную», «оранжевую» и «желтую».
В «красную» группу вошли 11 стран, гражданам которых будет категорически запрещено въезжать в США – это Афганистан, Бутан, Куба, Иран, Ливия, Северная Корея, Сомали, Судан, Сирия, Венесуэла и Йемен.
В «оранжевый» список вошли 10 стран, гражданам которых ограничат выдачу виз, въезд может быть разрешен только «состоятельным деловым путешественникам», но не тем, кто въезжает по иммиграционным или туристическим визам – в этой группе оказались Россия и Беларусь, а также Эритрея, Гаити, Лаос, Мьянма, Пакистан, Сьерра-Леоне, Южный Судан и Туркменистан.
В «желтый» список попали 22 страны, которым будет дано 60 дней на то, чтобы устранить моменты, вызывающие беспокойство у властей США, в противном случае они попадут в «красную» или «оранжевую» категорию.
Как отмечает The New York Times, официально рекомендации могут представить на следующей неделе, то есть в период с 17 по 23 марта, а окончательный список может измениться, добавляет издание.
Агентство Reuters также сообщило, что США рассматривают возможность ввести масштабные ограничения на въезд – для граждан 41 страны. При этом Россия в перечне агентства не упоминается.
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