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  • 27.02.25, 15:44

Компания выданного Эстонии российского бизнесмена находится под санкциями США

Бизнесмен Иван Анчевский, которого итальянские власти задержали и передали Эстонии, владеет в России компаниями, находящимися под самыми строгими санкциями США, как работающие на оборонку, обнаружили ДВ. Эстонская компания Анчевского поставляла европейское оборудование в Россию.
Российские компании задержанного бизнесмена напрямую сотрудничали с оборонными предприятиями.
  • Российские компании задержанного бизнесмена напрямую сотрудничали с оборонными предприятиями. Foto: Соцсети компании "Мелитэк"
Российский предприниматель Иван Анчевский находится в Эстонии по обвинению в нарушении санкций. Окружной суд отказался освободить задержанного в Италии и экстрадированного в Эстонию бизнесмена, поскольку он «не имеет прочных связей» со страной и может ее покинуть, как пояснила его адвокат. У Анчевского есть компания в Эстонии Melytec Europe OÜ, созданная в 2015 году. Она занималась поставками промышленных и специализированных машин и оборудования западноевропейского происхождения.
В России ему принадлежит ООО «Мелитэк» – у Анчевского 68,75% акций, и также он гендиректор этой компании. Кроме того, у него точно такая же доля в ООО «Мелитэк Тестинг», где он также занимает высший руководящий пост. Обе эти компании находятся под санкциями США: «Мелитэк» с 23 февраля 2024 года за поддержку военно-промышленного комплекса России с рисками вторичных санкций; «Мелитэк Тестинг» – с 30 октября 2024 года.
«Мелитэк» называет себя крупнейшим поставщиком исследовательского оборудования и сервисных услуг. Она сотрудничала с научно-производственной корпорацией «Уралвагонзавод» и Институтом реакторных материалов – металловедческим центром «Росатома», а компания «Мелитэк Тестинг» в 2024 году судилась с компанией «Протон-Пермские моторы», занимающейся изготовлением жидкостных ракетных двигателей, требуя доплату за поставку оборудования, обратил внимание The Insider. Все эти контрагенты также находятся под санкциями США.
Специальный список лиц (SDN, Specially Designated Nationals List) США включает людей, компании, организации и суда, с которыми гражданам США и постоянным жителям страны запрещено заниматься бизнесом. Нарушение запрета может повлечь вторичные санкции.
Согласно предварительному расследованию эстонской прокуратуры, российская «Мелитэк» заказала у швейцарского производителя высокочастотное испытательное оборудование, используемое для проверки прочности металла и других материалов.
В эти поставки он втянул и эстонскую фирму. Как подозревает прокуратура, заказы были официально оформлены через Melytec Europe OÜ и доставлены в Россию через другую эстонскую компанию. В 2023 году Melytec Europe отправила в Россию оборудование на $108 000, пишет The Insider. В основном это были химические реактивы и оборудование для химических лабораторий, а также детектор рентгеновского излучения, используемый в рентгеноспектральном анализе. Получателем в 2023 году являлось ООО «Мелитэк», а в 2024 году, когда российская компания уже попала под санкции США, – российское физическое лицо.
Иван Анчевский – гражданин России. Он владеет недвижимостью в Москве: несколькими квартирами и домом площадью больше 300 кв. м в подмосковном поселке Красная Пахра, пишет The Insider. До 2022 года Melytec Europe была дочерней фирмой московского «Мелитэк», а затем Анчевский переписал ее на себя.
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