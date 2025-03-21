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  • 21.03.25, 15:04

Абсурдная ситуация: громоздкая система Спасательного департамента крадет у бизнеса десятки рабочих часов

На веб-платформе Спасательного департамента, куда необходимо подавать обязательные документы по противопожарной безопасности, имеется техническая проблема, которая может привести к дополнительным десяткам рабочих часов для предприятий. По сообщению ведомства, в систему нельзя оперативно внести исправления.
Оборудование Спасательного департамента.
  • Оборудование Спасательного департамента. Foto: Рауль Меэ
Компании и учреждения, в которых находится много людей, обязаны подавать отчеты о самоконтроле противопожарной безопасности и оперативные карты на портале Спасательного департамента. Отчеты не нужно составлять с нуля каждый год, так как много информации повторяется: пути эвакуации, размер здания, квадратные метры и т.д. Эти отчеты подает работник компании, который должен войти в портал как физическое лицо.
Компания Hestia Hotel Group, которая управляет десятью отелями, в этом году оказалась в довольно абсурдной ситуации перед выполнением этой задачи.
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