Эстония стала крупнейшим поставщиком пеллет в Финляндию
После прекращения импорта из России Эстония стала крупнейшим поставщиком древесных пеллет в Финляндию. Эстонская продукция составляет более половины импорта пеллет в страну, следует из данных Финского центра природных ресурсов Luke.
Строгое регулирование и затянувшаяся модернизация электростанций лишили Эстонию целой подотрасли переработки, а заодно и дешевого сырья. Переработанную мебель и значительную часть деревянного строительного мусора нельзя утилизировать в стране, и теперь эти отходы приходится вывозить в Латвию.
Завод по производству биопродуктов, который планирует строить в Ида-Вирумаа концерн Viru Keemia Grupp, потребует рекордных инвестиций – около 1 миллиарда евро. Для его возведения на Северо-Восток приедет также рекордное количество строителей, что отразится на экономике всего региона. Сегодня концерн находится в девяти месяцах от важнейшего инвестиционного решения.
Все более сложные кибератаки заставляют предпринимателей задуматься, достаточно ли имеющихся у них мер кибербезопасности и что еще необходимо предпринять для скорейшего восстановления работоспособности систем в случае инцидента.