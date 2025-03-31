Назад 31.03.25, 15:56 Марин Ле Пен приговорили к четырем годам лишения свободы по делу о растрате денег Европарламента Суд в Париже признал лидера парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен виновной по делу о нецелевом расходовании средств Европарламента, пишет «Медуза» со ссылкой на телеканал BFMTV.

Марин Ле Пен во время визита в Эстонию в мае 2019 года. Foto: LIIS TREIMANN

Ле Пен приговорена к четырем годам заключения, из них к двум годам условно, еще два года – она будет обязана носить электронный браслет. Кроме того, ей на 5 лет запретили избираться в органы власти.

Еще восемь депутатов Европарламента от «Национального объединения», которую возглавляет Ле Пен, а также 12 парламентских помощников были признаны виновными по этому делу.

Политиков обвиняют в нецелевом использовании средств Европейского Союза и скрытом финансировании партии. Максимальное наказание по этому обвинению – до десяти лет лишения свободы. Суммарный ущерб оценен почти в 7 млн евро.

Марин Ле Пен и ее соратников обвинили в том, что они фиктивно нанимали парламентских помощников в Европарламенте, чтобы похитить деньги в пользу «Национального объединения». Суд рассматривал дело с конца сентября 2024 года. Прокуратура Парижа требовала лишить Ле Пен права избираться в органы власти в течение пяти лет, лишить ее свободы на пять лет (два из них условно), а также назначить ей штраф в размере 300 тысяч евро.