Президент Сербии: как минимум два лидера вели тайные переговоры с Путиным

Президент Сербии Александр Вучич утверждает, что как минимум двое «крупных лидеров» вели тайные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным после начала войны в Украине, передает «Медуза».
- Президент России Владимир Путин. Foto: Shutterstock
Такое заявление Вучич сделал в интервью блогеру Марио Науфалу, не став называть имен. Науфал предположил, что это премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо, посещавшие Москву в 2024 году. Однако Вучич заявил, что речь идет не о них, дав лишь понять, что участники тайных переговоров с Путиным публично действия российского президента осуждали.
При этом сам Вучич, по его словам, не видел Путина с декабря 2021 года, когда они встречались в Сочи. Во время этой встречи, заявил Вучич, он понял, что Россия готова начать вторжение в Украину. По словам президента Сербии, он сделал такой вывод на основе того, что теме Украины, которую они с Путиным ранее неоднократно долго обсуждали, на этот раз во время трехчасовой встречи было уделено не более 45 секунд.
Первая встреча с Путиным после начала войны, заявил Вучич, должна состояться 9 мая в Москве на мероприятиях, посвященных победе в Великой Отечественной войне.
Пресс-служба Кремля 5 марта 2025 года сообщала о телефонном разговоре Путина и Вучича. Президент Сербии, говорилось в сообщении, подтвердил планы приехать в Москву на празднование 80-летия Победы, а президент РФ поздравил Вучича с 55-летием и «высказался в поддержку действий законно избранных властей» в ходе протестов в Сербии.
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