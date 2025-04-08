Евросоюз вводит ответные пошлины на продукцию из США

В ответ на американские пошлины на автомобили и сталь ЕС планирует ввести контрмеры – пошлины до 25 процентов на многие товары США. В то же время американскому виски пошлин удалось избежать.
- Благодаря лоббированию европейских производителей вина пошлины не распространяются на американский виски. Foto: Dpa/Scanpix
Соевые бобы, кукуруза, рис, миндаль, апельсиновый сок, клюква, табак, железо, сталь, алюминий, лодки, текстиль и косметическая продукция – таков список, подготовленный Европейской комиссией в ответ на введенные США пошлины на сталь и автомобили, сообщают зарубежные СМИ.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Похожие статьи
Президент США выразил готовность к переговорам о крупных пошлинах на импорт для товаров со всего мира. При этом Трамп подчеркнул, что переговоры возможны лишь в случае, если другие страны пойдут на большие уступки, передает DW.
Из-за обвала фондового рынка упали и крупнейшие пенсионные фонды Эстонии: один из фондов потерял более 10%.
Азиатские акции и фьючерсы на американские и европейские индексы резко упали на ранних торгах после того, как администрация Дональда Трампа заявила, что масштабные тарифы будут сохранены, несмотря на опасения, что они могут вызвать рецессию в мировой экономике.
За два дня рынки потеряли 5,4 триллиона долларов. Наряду с крупными банками, прогнозирующими снижение прибылей и риск глобальной рецессии, есть и те, кто считает, что через несколько месяцев все переживания останутся в прошлом.
Для больниц и других медицинских учреждений надлежащий уход за рабочей одеждой является чрезвычайно важным. Помимо обеспечения корректного внешнего вида, этот процесс среди прочего обеспечивает, что в рабочей одежде не заведутся бактерии, вирусы и другие патогены, которые могут представлять опасность для медицинского работника и пациента. Современная технология позволяет минимизировать опасности посредством цифровизации.