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  • 07.04.25, 12:14

Трамп выразил готовность к переговорам о пошлинах

Президент США выразил готовность к переговорам о крупных пошлинах на импорт для товаров со всего мира. При этом Трамп подчеркнул, что переговоры возможны лишь в случае, если другие страны пойдут на большие уступки, передает DW.
Президент США Дональд Трамп.
  • Президент США Дональд Трамп. Foto: Shutterstock
Президент США Дональд Трамп готов при определенных условиях обсудить с торговыми партнерами смягчение новых пошлин на ввоз товаров в США. «Я хочу решить проблему дефицита, которую мы имеем с Китаем, Европейским Союзом и другими странами. Если они готовы говорить об этом – я открыт для переговоров», – сказал он журналистам в самолете во время перелета из штата Флорида в столицу США Вашингтон вечером в воскресенье, 6 апреля.
Трамп рассказал, что на выходных он разговаривал со многими ведущими политиками из Европы, Азии и всего мира. «Они горят желанием заключить сделку», – сообщил он. В то же время американский президент подчеркнул, что больше не намерен мириться с торговыми дефицитами – то есть с дисбалансами в объемах торговли, при которых какая-либо страна значительно больше экспортирует в США, чем импортирует из них. По словам Трампа, должен быть либо торговый профицит в пользу США, либо сбалансированный результат взаимной торговли.
Говоря о Китае, президент США указал на огромный дефицит в торговле с этой страной. «Сотни миллиардов долларов теряются каждый год из-за Китая. И если мы не решим эту проблему, я не заключу никакую сделку. Я готов вести переговоры с Китаем, но они должны сократить свой профицит», – подчеркнул Трамп.
Обвинения в адрес Европы
Дональд Трамп вновь выразил резкое недовольство по поводу торговли с европейскими странами, которые тоже имеют огромный профицит по отношению к США. Он утверждает, что Европа «очень, очень плохо обходилась с Америкой» и на этом сколотила состояние. По словам президента США, «Евросоюз был создан с единственной целью – обобрать Соединенные Штаты».
Комментируя турбулентность на фондовых рынках после введения им пакета пошлин, Трамп сказал, что не хочет, чтобы рынки шли вниз. «Но иногда нужно принять лекарства, чтобы что-то исправить», – добавил он.
Несколько дней назад президент США представил масштабный пакет пошлин, который, по всей видимости, серьезно изменит структуру мировой экономики. На первом этапе вступили в силу новые единые пошлины в размере десяти процентов на импорт почти из всех стран. На 9 апреля запланирован следующий этап – вводится сложный механизм, предусматривающий еще более высокие пошлины для тех стран, с которыми, по мнению Белого дома, США имеют особенно крупный торговый дефицит. Своей тарифной политикой Трамп стремится, с одной стороны, укрепить производственные мощности в США, а с другой – заставить другие страны снизить торговые барьеры на импорт товаров из США, отмечает агентство dpa.
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