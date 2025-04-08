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  • 08.04.25, 14:09

Китай заявил о готовности «бороться до конца» в тарифной войне

Министерство торговли Китая назвало «ошибкой на ошибке» угрозу президента США Дональда Трампа ввести дополнительные пошлины в 50 процентов на китайский импорт, передает DW.
Иллюстративное фото.
  • Иллюстративное фото. Foto: Shutterstock
В опубликованном во вторник, 8 апреля, Минторгом Китая заявлении указано, что Пекин «будет решительно принимать ответные меры, чтобы защитить свои права и интересы».
В ведомстве отметили, что введенные США глобальные импортные тарифы «основаны на субъективных односторонних оценках», не соответствуют правилам международной торговли и представляют собой «типичную практику одностороннего запугивания».
«Китай никогда с этим не смирится. Если США будут настаивать на своем, Китай будет бороться до конца», – приводит слова представителя министерства китайское информагентство «Синьхуа».
Пошлины Трампа в отношении КНР
В начале марта Дональд Трамп повысил тарифы на импорт продукции из Китая с 10 до 20 процентов из-за того, что «КНР не предприняла адекватных шагов для смягчения кризиса, вызванного запрещенными наркотиками».
А в конце прошлой недели Трамп объявил о новых импортных тарифах в отношении более 180 стран и территорий, в числе которых был и Китай. На товары из этой страны с 9 апреля будут действовать пошлины в размере 34 процента.
Пекин предупредил, что введет аналогичные пошлины на американские товары. В ответ на это 7 апреля Трамп заявил, что с 9 апреля против Китая будут действовать дополнительные импортные тарифы в 50%, если Пекин до этого дня не отменит ответные меры.
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