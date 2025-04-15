Назад 15.04.25, 15:50 Известный интернет-магазин закрывается после 28 лет работы Интернет-магазин Hansapost закрывается спустя 28 лет работы. Об этом компания сообщила на своей домашней странице.

Foto: Hansapost

Сайт Hansapost.ee будет работать до 30 апреля 2025 г., 22:00. После этого магазин станет недоступен и не будет принимать новые заказы, а все клиентские аккаунты будут деактивированы.

До этой даты магазин призывает клиентов использовать свои бонусные пункты и подарочные карты.

«Hansapost принадлежит PHH Group вместе с ведущим на эстонском рынке онлайн-магазином Kaup24.ee. Kaup24 предлагает всё, что предлагает Hansapost, и даже больше. Оба магазина управляются одной и той же командой в PHH Group, поэтому, чтобы упростить операции и предложить нашим клиентам ещё лучший опыт совершения покупок, мы полностью сосредоточимся на Kaup24.ee. Это позволит нам улучшить процесс доставки, расширить ассортимент товаров и больше инвестировать в одну сильную платформу», – поясняется на сайте магазина.