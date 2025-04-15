Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,05%298,45
  • OMX Riga0,71%864,41
  • OMX Tallinn0,12%1 951,81
  • OMX Vilnius−0,37%1 149,67
  • S&P 500−0,07%5 402,07
  • DOW 30−0,11%40 478,91
  • Nasdaq −0,13%16 809,21
  • FTSE 1001,41%8 249,12
  • Nikkei 2250,84%34 267,54
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,89
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%93,11
  • OMX Baltic−0,05%298,45
  • OMX Riga0,71%864,41
  • OMX Tallinn0,12%1 951,81
  • OMX Vilnius−0,37%1 149,67
  • S&P 500−0,07%5 402,07
  • DOW 30−0,11%40 478,91
  • Nasdaq −0,13%16 809,21
  • FTSE 1001,41%8 249,12
  • Nikkei 2250,84%34 267,54
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,89
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%93,11
  • 15.04.25, 15:50

Известный интернет-магазин закрывается после 28 лет работы

Интернет-магазин Hansapost закрывается спустя 28 лет работы. Об этом компания сообщила на своей домашней странице.
Известный интернет-магазин закрывается после 28 лет работы
  • Foto: Hansapost
Сайт Hansapost.ee будет работать до 30 апреля 2025 г., 22:00. После этого магазин станет недоступен и не будет принимать новые заказы, а все клиентские аккаунты будут деактивированы.
До этой даты магазин призывает клиентов использовать свои бонусные пункты и подарочные карты.
«Hansapost принадлежит PHH Group вместе с ведущим на эстонском рынке онлайн-магазином Kaup24.ee. Kaup24 предлагает всё, что предлагает Hansapost, и даже больше. Оба магазина управляются одной и той же командой в PHH Group, поэтому, чтобы упростить операции и предложить нашим клиентам ещё лучший опыт совершения покупок, мы полностью сосредоточимся на Kaup24.ee. Это позволит нам улучшить процесс доставки, расширить ассортимент товаров и больше инвестировать в одну сильную платформу», – поясняется на сайте магазина.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 19.03.25, 17:05
Алкогольные магазины edrinks закроются, работников сократят
Фирма edrinks, торгующая алкоголем, закроет все пять своих магазинов и интернет-магазин, но ее материнская компания продолжит деятельность, пишет rus.delfi.ee.
Интервью
  • 14.03.25, 16:30
Владелица магазина одежды в Нарве: у покупателей сейчас нет денег
На первом этаже нарвской пятиэтажки квартиры превращены в коммерческие площади с отдельными входами. Так магазины, парикмахерские, ателье осваивали главные улицы города, пока еще не было современных торговых центров. Но и сейчас большинство этих торговых точек не пустует, хотя некоторые в последнее время закрылись.
Новости
  • 09.04.25, 07:00
ТОП налоговых должников: компании еле сводят концы с концами
Налоги, накопившиеся в этом году, компании в большинстве случаев отсрочили, чтобы управлять своими расходами в условиях перемен. Однако для некоторых предприятий трудности оказались неподъемными.
ТОП
  • 23.03.25, 11:48
ТОП налоговых должников в торговле одеждой: «Последние два года были сложными»
Компанией с самой крупной налоговой задолженностью в сфере торговли одеждой стала Rademar: отсроченный долг в несколько раз превышает задолженности других игроков отрасли.
  • KM
Content Marketing
  • 19.03.25, 13:04
Наилучший банк для торговца: Coop Pank предлагает бесплатные платежи и смарт-терминал
Оптимизация расходов для предпринимателей сейчас важна как никогда ранее. Coop Pank пошел еще дальше и предлагает своим клиентам возможность вернуть все затраты на платежные решения Montonio. Это означает, что бизнес-клиенты Coop Pank могут принимать платежи бесплатно!

Самые читаемые

1
Новости
  • 14.04.25, 06:00
Владелец популярного цветочного магазина: глупо, что в Эстонии продают цветы так дорого
2
Новости
  • 14.04.25, 11:02
Hepsor и Eften построят в Ласнамяэ несколько сотен квартир
3
Новости
  • 14.04.25, 12:10
В Кивиыли горит здание Kiviõli keemiatööstus
Есть риск обрушения
4
Новости
  • 13.04.25, 11:49
Зарплаты в секторе строительства: на каких должностях платят больше всего?
5
Новости
  • 12.04.25, 13:32
Промышленник: мы больше не можем быть дешевле остальных
6
Интервью
  • 14.04.25, 09:09
Эркки Раасуке: США могут использовать пошлины, чтобы переформатировать свой гигантский долг

Последние новости

Новости
  • 15.04.25, 17:41
Таллинн ограничивает скорость и парковку мини-мопедов
Новости
  • 15.04.25, 17:15
Китай приостановил закупки Boeing в ответ на пошлины Трампа
Новости
  • 15.04.25, 16:58
Спасибо дивидендам: в начале года госбюджет вышел в ноль
Новости
  • 15.04.25, 15:50
Известный интернет-магазин закрывается после 28 лет работы
Биржа
  • 15.04.25, 14:41
Резко подорожавшее золото обещает дальнейший рост
Интервью
  • 15.04.25, 13:52
«Наша цель — не продать Эстонии больше нефти, а увеличить экспорт эстонских товаров»
Новости
  • 15.04.25, 12:45
Малый производитель: 5 евро за яйца — это немного, спрос превышает предложение
Новости
  • 15.04.25, 11:39
Пошлины Трампа опустошают военную казну России

Сейчас в фокусе

Петер Бойкенс.
Новости
  • 14.04.25, 06:00
Владелец популярного цветочного магазина: глупо, что в Эстонии продают цветы так дорого
Hepsor Finance, дочерняя компания девелопера Hepsor, подписала соглашение, на основании которого 50% акций Hepsor SOF OÜ были проданы трастовому фонду под управлением EfTEN Capital.
Новости
  • 14.04.25, 11:02
Hepsor и Eften построят в Ласнамяэ несколько сотен квартир
Kiviõli Keemiatööstus обеспечивает работой более 530 человек и снабжает теплоэнергией город Кивиыли.
Новости
  • 14.04.25, 12:10
В Кивиыли горит здание Kiviõli keemiatööstus
Есть риск обрушения
Глава Центрального союза работодателей Эстонии Хандо Суттер.
Новости
  • 14.04.25, 13:42
Хандо Суттер – о пошлинах: ущерб уже нанесён, и дело серьёзнее, чем «бред сумасшедшего старика»
Эркки Раасуке был финансовым директором Swedbank, генеральным директором Luminor и руководителем LHV Group. Теперь он реализует себя в роли председателя советов Inbank и Фонда предпринимательства и инноваций (EISA).
Интервью
  • 14.04.25, 09:09
Эркки Раасуке: США могут использовать пошлины, чтобы переформатировать свой гигантский долг
В пятницу вечером администрация Трампа освободила смартфоны и другую потребительскую электронику от тарифов. Это казалось большой победой для Apple Inc., Nvidia Corp. и других, однако похоже, что сектор начал радоваться слишком рано.
Новости
  • 14.04.25, 13:06
Трамп – об исключении из тарифов: никто, даже Apple, не соскочит с крючка
В прошлом году в Юлемисте открылся второй современный центр здоровья. Третий уже находится в стадии планирования.
Новости
  • 13.04.25, 14:11
Бум центров здоровья: новые учреждения появляются по всему Таллинну
Ливия Лаас и Ааро Лоде .
  • KM
Content Marketing
  • 03.04.25, 15:50
Виртуальная ярмарка труда и карьеры предлагает немало полезной информации и для тех, кто сегодня не ищет работу или работников

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025