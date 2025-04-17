Назад 17.04.25, 13:20 Исследование: использование ИИ увеличивает разрыв между секторами экономики Эстонии В своем ежегоднике Центр мониторинга развития подчеркивает, что внедрение искусственного интеллекта в значительной степени повышает производительность компаний, но по сравнению с Данией и Финляндией эстонские компании пока имеют недостаточный уровень внедрения искусственного интеллекта.

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Руководитель Центра мониторинга развития Теа Данилов отметила, что в сфере цифровых услуг общественного сектора Эстония по-прежнему является одной из лучших в Европе, однако уровень цифровизации компаний находится на более низком уровне.

«Уровень цифровизации наших компаний находится лишь на 16-м месте среди 27 стран-членов ЕС, при этом для Эстонии характерен большой разрыв между ведущими компаниями и небольшими предприятиями, что вызвано концентрацией цифровых технологий в более крупных и производительных компаниях», – сказала Данилов, добавив, что этот разрыв, скорее всего, увеличится еще больше в связи с распространением внедрения искусственного интеллекта.

Исследования Международного валютного фонда (IMF) и Организации экономического сотрудничества и развития (OECD) подтверждают, что автоматизация и цифровизация являются важными факторами роста производительности труда. Автоматизация повышает производительность компаний в среднем на 20%. Если автоматизации сопутствуют и организационные нововведения, рост производительности может достигнуть порядка 40%.

В своем ежегоднике Центр мониторинга развития отмечает, что цифровизация компаний Эстонии важна для усиления конкурентоспособности экономики, а компании, которые делают ставку на цифровизацию, являются более устойчивыми к экономическим кризисам и способны быстрее восстанавливаться.

Согласно Индексу цифровой экономики и общества (DESI), эстонские компании отстают от компаний Дании и Финляндии в вопросах распространения применения искусственного интеллекта. Недавнее исследование Тартуского университета показало, что даже краткосрочное внедрение искусственного интеллекта может повысить производительность компании более чем на 7%.

«Преимущества от внедрения искусственного интеллекта становятся еще заметнее, если искусственный интеллект применяется не только во вспомогательных процессах, но и в основной деятельности компании, особенно если это сопровождается более явным изменением бизнес-модели», – добавила Данилов. Препятствием для более широкого внедрения искусственного интеллекта является небольшой размер компаний, из-за чего высокотехнологичные решения не всегда окупаются либо возникает недостаток исходных данных, отметила она.

В ежегоднике Центр мониторинга развития обращает внимание на то, что на государственном уровне Эстония нуждается в бóльших инвестициях в осведомленность и навыки компаний, а также в развитие управления данными. Компании Эстонии, в свою очередь, должны сосредоточиться на использовании искусственного интеллекта не только для повышения эффективности, но и для разработки новых услуг и товаров.

В ежегоднике Центра мониторинга развития рассматриваются исследованные в 2024 году экономические и социальные тенденции. С ежегодником можно ознакомиться на сайте Центра.

Центр мониторинга развития – это научный центр, созданный при Рийгикогу для анализа перспектив развития общества и экономики. Центр проводит исследования на разные темы с целью анализа долгосрочного развития общества и выявления новых тенденций и направлений развития.