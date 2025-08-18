Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,06%296,86
  • OMX Riga0,01%916,11
  • OMX Tallinn−0,69%2 021,73
  • OMX Vilnius0,14%1 216,4
  • S&P 500−0,29%6 449,8
  • DOW 300,08%44 946,12
  • Nasdaq −0,4%21 622,98
  • FTSE 100−0,07%9 132,9
  • Nikkei 2250,77%43 714,31
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%94,03
  • 18.08.25, 11:09

Сыэрд не согласен с Вырклаэвом: отменить рост подоходного налога возможно?

Член финансовой комиссии Рийгикогу Айвар Сыэрд раскритиковал утверждение бывшего министра финансов Марта Вырклаэва о том, что рост оборонных расходов не позволяет отменить запланированное на следующий год повышение подоходного налога, передает rus.err.ee.
Член финансовой комиссии Рийгикогу Айвар Сыэрд.
  • Член финансовой комиссии Рийгикогу Айвар Сыэрд.
  • Foto: Raul Mee
По словам Сыэрда, у правительства есть выбор – либо увеличить не облагаемый налогом минимум, либо отказаться от повышения подоходного налога.
В опубликованном в пятницу интервью порталу ERR Март Вырклаэв (Партия реформ) заявил, что резкое увеличение оборонных расходов не позволит государству отменить запланированное на следующий год повышение подоходного налога.
«Это утверждение верно лишь отчасти, потому что в равной степени можно сказать, что отказаться от повышения подоходного налога невозможно из-за того, что увеличение не облагаемого налогом минимума до 700 евро в месяц вместе с отменой так называемой системы "налогового горба" является значительным расходом для госбюджета. Речь идет примерно о 500 миллионах евро», – написал Айвар Сыэрд (Партия реформ) в соцсетях.

Статья продолжается после рекламы

«Увеличение необлагаемого минимума снижает налоговые доходы государства. Напомню, что еще не так давно (во времена правительства Таави Рыйваса) минимальный необлагаемый доход повышался шагами всего по 10 евро – со 170 до 180 евро в месяц. С 2018 года вместе с введением "налогового горба" необлагаемый минимум вырос до 500 евро. Если бы эту систему отменили, исходя из этого уровня в 500 евро, то расходы бюджета были бы значительно меньше», – отметил Сыэрд.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

  • KM
Content Marketing
  • 18.08.25, 11:05
Будущие работники в сфере электроники: как Incap и Касса по безработице помогают молодежи найти место на рынке труда
Сотрудничество между Кассой по безработице и Incap Electronics Estonia OÜ длится уже много лет, но на сей раз организации воплотили в жизнь совершенно новый проект. Компания Incap хотела популяризировать электронную промышленность среди молодого поколения. Проект представили Кассе по безработице, которая помогла найти молодых людей, заинтересованных в данной сфере, но не имеющих опыта работы, и направила их на недельную практику. В итоге выиграли все. Но как именно?

