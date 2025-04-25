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  • 28.04.25, 17:04

Эстонский бизнесмен нарушил запрет на продажу Lamborghini. И сделать ничего нельзя

Менее полугода назад эстонский предприниматель средней известности сел за руль своего нового Lamborghini. Впрочем, вскоре он перепродал машину в Болгарию, чем сильно рассердил производителя.
На фото – роскошный Lamborghini Revuelto бизнесмена Олега Гросса. При этом Гросс упрекнул человека, который продал аналогичную машину: по его словам, это некрасиво по отношению к представительству.
  • На фото – роскошный Lamborghini Revuelto бизнесмена Олега Гросса. При этом Гросс упрекнул человека, который продал аналогичную машину: по его словам, это некрасиво по отношению к представительству.
  • Foto: Andras Kralla
Пару недель назад автосалон узнал, что купленный у них Lamborghini теперь находится в Софии. Клиент нарушил условие не перепродавать автомобиль в течение полугода, и если он вновь зайдет в представительство, разговаривать с ним будут жестко, заявили в салоне.
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