200 млн евро евросубсидий из бюджетов министерств перенаправят на оборонные цели

Правительство решило направить на оборонные цели 200 миллионов евро из европейских фондов в бюджетах различных министерств, которые остаются неиспользованными.
- Иллюстративное фото.
- Foto: Andras Kralla
По мнению Министерства обороны, эти деньги следует использовать в первую очередь для строительства инфраструктурных объектов Сил обороны и военного промышленного парка в Тыстамаа, передает rus.err.ee.
К середине следующей недели министерства должны представить правительству предложения о том, от каких проектов они откажутся в связи с сокращением финансирования.
По словам главы отдела гособороны министерства обороны Оливера Тюйра, перенаправленные в военное ведомство средства из европейских структурных фондов, вероятно, будут использованы для различных инфраструктурных проектов.
Средства из структурных фондов ЕС должны быть потрачены до 2029 года, и это также является критерием отбора проектов, на которые они будут направлены.
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