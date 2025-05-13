Назад 13.05.25, 09:42 200 млн евро евросубсидий из бюджетов министерств перенаправят на оборонные цели Правительство решило направить на оборонные цели 200 миллионов евро из европейских фондов в бюджетах различных министерств, которые остаются неиспользованными.

Иллюстративное фото.

Foto: Andras Kralla

По мнению Министерства обороны, эти деньги следует использовать в первую очередь для строительства инфраструктурных объектов Сил обороны и военного промышленного парка в Тыстамаа, передает rus.err.ee.

К середине следующей недели министерства должны представить правительству предложения о том, от каких проектов они откажутся в связи с сокращением финансирования.

По словам главы отдела гособороны министерства обороны Оливера Тюйра, перенаправленные в военное ведомство средства из европейских структурных фондов, вероятно, будут использованы для различных инфраструктурных проектов.

Средства из структурных фондов ЕС должны быть потрачены до 2029 года, и это также является критерием отбора проектов, на которые они будут направлены.