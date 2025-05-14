Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,4%303,26
  • OMX Riga−0,29%868,6
  • OMX Tallinn0,24%1 996,53
  • OMX Vilnius0,19%1 207,77
  • S&P 5000,72%5 886,55
  • DOW 30−0,64%42 140,43
  • Nasdaq 1,61%19 010,08
  • FTSE 100−0,1%8 594,63
  • Nikkei 225−0,14%38 128,13
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,89
  • GBP/EUR0,00%1,19
  • EUR/RUB0,00%90,59
  • OMX Baltic0,4%303,26
  • OMX Riga−0,29%868,6
  • OMX Tallinn0,24%1 996,53
  • OMX Vilnius0,19%1 207,77
  • S&P 5000,72%5 886,55
  • DOW 30−0,64%42 140,43
  • Nasdaq 1,61%19 010,08
  • FTSE 100−0,1%8 594,63
  • Nikkei 225−0,14%38 128,13
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,89
  • GBP/EUR0,00%1,19
  • EUR/RUB0,00%90,59
  • 14.05.25, 08:35

Крупный бизнесмен переводит одну из крупнейших фирм Эстонии в таинственный Лихтенштейн

Влиятельный, но избегающий публичности крупный бизнесмен Маргус Линнамяэ переводит 100% своего концерна MM Grupp в зарегистрированный в Княжестве Лихтенштейн фонд под названием M&A Foundation.
Фонды, зарегистрированные в карликовом государстве Лихтенштейн, используются богатыми людьми для крайне конфиденциальной защиты активов и планирования наследства. На фото — замок Гутенберг в Лихтенштейне.
  • Фонды, зарегистрированные в карликовом государстве Лихтенштейн, используются богатыми людьми для крайне конфиденциальной защиты активов и планирования наследства. На фото — замок Гутенберг в Лихтенштейне.
  • Foto: Reuters/Scanpix
Карликовое государство с 40 000 жителями, расположенное в Альпах между Швейцарией и Австрией, приютило множество трастов и финансовых учреждений, которые извлекают выгоду из низких налогов и конфиденциальности в стране.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

ТОП
  • 11.09.24, 13:26
ТОП самых богатых в сфере недвижимости: лидер потерял в деньгах
В ТОПе самых богатых людей по версии Äripäev насчитывается 148 человек, которые полностью или частично заработали свое состояние в сфере недвижимости.
Новости
  • 13.09.24, 13:38
Линнамяэ берет Apollo под полный контроль, Венделин готовится инвестировать в недвижимость
Бизнесмен Маргус Линнамяэ станет единственным владельцем сети кинотеатров и ресторанов Apollo – он покупает долю у бывшего партнера Ивара Венделина.
Новости
  • 09.05.25, 08:55
Крупный бизнесмен мог нарушить закон при сделке с кинотеатрами – штраф уже маячит
Согласно предварительному решению, принадлежащая крупному бизнесмену Маргусу Линнамяэ компания MM Grupp незаконно приобрела кинотеатры Forum Cinemas в Литве, и теперь ей грозит штраф.
Новости
  • 08.05.25, 16:54
Эстонский бизнесмен купил у владельца Maxima две сети ресторанов в Литве
Бизнесмен в сфере недвижимости и ресторанов Ивар Венделин купил две сети ресторанов в Литве у владельца Maxima и Euroapteek.
  • KM
Content Marketing
  • 30.04.25, 09:50
Альфа и Омега начинающей компании: что стоит знать о доменах в 2025 году?
При запуске нового бизнеса зачастую основное внимание уделяется продукту, услуге или маркетинговому плану, однако в мире, где все большее распространение получают цифровые технологии, одной из важнейших ценностей в плане идентичности вашего бренда становится домен. Зачем он нужен, как его выбрать и на какие тренды следует обратить внимание в 2025 году? Основываясь на опыте, приобретенном как в Эстонии, так и за рубежом, мы составили обзор, который поможет вам легче сориентироваться в мире, связанном с доменами.

Самые читаемые

1
Новости
  • 12.05.25, 12:49
Известный бизнес закрыл магазины, впереди маячит банкротство
2
Новости
  • 13.05.25, 06:00
Изгнание с банкетом: как бизнесменов сослали на Кихну за поддержку Союза ветеранов
3
Новости
  • 13.05.25, 10:59
Количество компаний в промпарках Ида-Вирумаа удвоится
4
Новости
  • 11.05.25, 14:34
Один из крупнейших работодателей Ида-Вирумаа потерял 76% прибыли
5
Биржа
  • 12.05.25, 11:31
Погрязший в долгах девелопер продает квартал Лютера биржевой компании
6
Биржа
  • 13.05.25, 16:03
Топ-инвесторы прогнозируют резкое падение рынка

Последние новости

Новости
  • 14.05.25, 12:41
Глава Кассы здоровья: в список семейного врача должно входить еще больше людей
Новости
  • 14.05.25, 12:05
Оценка недвижимости по-новому: застройщики боятся катастрофы, банки советуют не паниковать
Новости
  • 14.05.25, 11:47
Напоминание! Сегодня в Эстонии прозвучат сирены
Биржа
  • 14.05.25, 10:55
Ханс Х. Луйк уходит из совета директоров Ekspress Grupp
Новости
  • 14.05.25, 09:53
Европа отложила принятие новых санкций против РФ
Новости
  • 14.05.25, 08:35
Крупный бизнесмен переводит одну из крупнейших фирм Эстонии в таинственный Лихтенштейн
Биржа
  • 14.05.25, 06:00
Одни инвесторы вышли, другие не получили от краудфандинговой платформы ни копейки
До руководителей не достучаться, деньги инвесторов застряли
Биржа
  • 13.05.25, 17:07
Чистая прибыль LHV снизилась в апреле на 30%

Сейчас в фокусе

Изгнание с банкетом: как бизнесменов сослали на Кихну за поддержку Союза ветеранов
Новости
  • 13.05.25, 06:00
Изгнание с банкетом: как бизнесменов сослали на Кихну за поддержку Союза ветеранов
Кристи Сааре ждет «красных» дней, чтобы увеличить позиции в своем портфеле.
Биржа
  • 13.05.25, 16:03
Топ-инвесторы прогнозируют резкое падение рынка
Андрей Деменков.
Mнения
  • 13.05.25, 08:13
Почему Эстонии нельзя быть как все
Президент США Дональд Трамп и спецпосланник США Стив Уиткофф.
Новости
  • 13.05.25, 14:03
США назвали требования переговоров по Украине «ультиматумом»
Руководитель IVIA Теэт Куусмик рассказывает, как Фонд справедливого перехода повлиял на ида-вируские промпарки.
Новости
  • 13.05.25, 10:59
Количество компаний в промпарках Ида-Вирумаа удвоится
Заключенные соглашения включают производство FPV, то есть ударных дронов, дронов-бомбардировщиков и ISR – разведывательных дронов, рассказал директор по развитию Meridein Grupp Эдуард Вайну.
Новости
  • 13.05.25, 11:07
Эстонский продавец дронов строит крупнейший в странах Балтии завод
Производство Boardic перейдет в руки датчан.
Новости
  • 13.05.25, 13:16
Владелец Toftan продал пярнуский завод датчанам
Исполнительный директор Altero Eesti Эйлин Куусемяэ.
  • KM
Content Marketing
  • 09.05.25, 12:21
Altero расширяется: Citadele и Mogo подключились к ведущей платформе по сравнению финансовых услуг

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025