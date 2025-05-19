Минклимата повысило прогноз роста цен на топливо

Министерство климата повысило прогноз подорожания моторного топлива в связи с введением второго этапа квот на выбросы парниковых газов (ETS2), в рамках которого эта система будет распространена на транспорт и жилой фонд, пишет rus.err.ee.
- Осенью 2024 года Министерство климата прогнозировало, что бензин подорожает лишь на 10 центов, а дизель – на 12.
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Система ETS2 должна вступить в силу в Европейском Союзе в 2027 году, в связи с чем на стоимость моторного топлива и отопления домов начнет влиять связанные с этим выбросы CO2, на которые придется покупать специальные квоты.
В Министерстве климата сообщили ERR, что по последнему прогнозу минклимата, ETS2 повысит цены на бензин в 2027 году на 12 центов за литр, а на дизельное топливо – на 14 центов.
Прогноз роста цен на газ не изменился и составляет 17%.
Для компенсации населению роста цен на топливо и отопление в ЕС создан т.н. Социально-климатический фонд, из которого Эстонии будет выделено 186 млн евро в 2026-2032 годах – к этим деньгам правительство добавит еще 25% из госбюджета.
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