Назад 19.05.25, 15:18 Минклимата повысило прогноз роста цен на топливо Министерство климата повысило прогноз подорожания моторного топлива в связи с введением второго этапа квот на выбросы парниковых газов (ETS2), в рамках которого эта система будет распространена на транспорт и жилой фонд, пишет rus.err.ee.

Осенью 2024 года Министерство климата прогнозировало, что бензин подорожает лишь на 10 центов, а дизель – на 12.

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Система ETS2 должна вступить в силу в Европейском Союзе в 2027 году, в связи с чем на стоимость моторного топлива и отопления домов начнет влиять связанные с этим выбросы CO 2 , на которые придется покупать специальные квоты.

В Министерстве климата сообщили ERR, что по последнему прогнозу минклимата, ETS2 повысит цены на бензин в 2027 году на 12 центов за литр, а на дизельное топливо – на 14 центов.

Прогноз роста цен на газ не изменился и составляет 17%.

Для компенсации населению роста цен на топливо и отопление в ЕС создан т.н. Социально-климатический фонд, из которого Эстонии будет выделено 186 млн евро в 2026-2032 годах – к этим деньгам правительство добавит еще 25% из госбюджета.