Маклер: рынок недвижимости находится на стороне покупателя

С планом, который дал бы банкам больше полномочий в оценке залоговой стоимости жилищных кредитов, категорически не согласен вице-председатель Союза фирм недвижимости и глава Domus Kinnisvara Ингвар Аллеканд.
Хотя кибербезопасность становится для компаний всё большим приоритетом, осведомлённость сотрудников об угрозах по-прежнему остаётся довольно низкой. Однако решить эту проблему легче именно работодателю, а не самим работникам, считает исполнительный директор центра вспомогательных средств ITAK Индрек Катушин.