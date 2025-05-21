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  • 21.05.25, 12:09

Маклер: рынок недвижимости находится на стороне покупателя

Старший маклер бюро недвижимости Uus Maa Маргит Сильд рассказала в эфире радио Äripäev, что именно сейчас подходящее время для покупки недвижимости.
Молодые люди предпочитают новую недвижимость.
  • Молодые люди предпочитают новую недвижимость.
  • Foto: Andras Kralla
По словам маклера, это поняли и молодые люди, которые все смелее берут кредиты в банке.
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