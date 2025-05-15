Союз фирм недвижимости: расширение прав банков приведет к катастрофе
С планом, который дал бы банкам больше полномочий в оценке залоговой стоимости жилищных кредитов, категорически не согласен вице-председатель Союза фирм недвижимости и глава Domus Kinnisvara Ингвар Аллеканд.
Государство планирует предоставить банкам свободу самим решать, оценивать ли на месте недвижимость, интересующую потенциального заемщика, или же устанавливать ее стоимость на основе статистических данных.
Банки отмечают признаки охлаждения инвестиций в испанскую недвижимость, однако местный эксперт Герди Арст оценивает ситуацию с точностью до наоборот – спрос превышает предложение, а цены продолжают расти.
Средняя сумма долга достигает около 25 000 евро на одного человека
Сложная экономическая ситуация подталкивает людей брать потребительские кредиты и покупать товары в рассрочку. Но легкая доступность быстрых денег приводит к соблазну получить дорогую вещь далеко не первой необходимости и загоняет потребителей в долговую яму.
Если вы взяли кредит, то в эстонских банках можно оформить и страховку для него — при потере работы банк какое-то время будет выплачивать за вас кредит. Звучит просто и удобно? Не совсем. Исключений хватает: для предпринимателей, работников семейных фирм и многих других.
Платформа Altero, уже занимающая лидирующую позицию в странах Балтии в области сравнения финансовых услуг, приступила к расширению своей партнерской сети в Эстонии. Теперь Altero может предложить своим клиентам еще больше конкурентоспособных предложений о займе на гибких условиях. На днях к Altero подключились банк Citadele и компания Mogo, предлагающие услуги малого кредитования на эстонском рынке.