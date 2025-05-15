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  • 15.05.25, 16:29

Союз фирм недвижимости: расширение прав банков приведет к катастрофе

С планом, который дал бы банкам больше полномочий в оценке залоговой стоимости жилищных кредитов, категорически не согласен вице-председатель Союза фирм недвижимости и глава Domus Kinnisvara Ингвар Аллеканд.
Ингвар Аллеканд, заместитель председателя Союза фирм недвижимости. Фото сделано около десяти лет назад.
  • Ингвар Аллеканд, заместитель председателя Союза фирм недвижимости. Фото сделано около десяти лет назад.
  • Foto: Eiko Kink
Руководитель направления жилищных кредитов Coop Pank Карин Осипова, напротив, не видит в изменениях ничего страшно.
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