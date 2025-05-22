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  • 23.05.25, 08:45

Бизнесмен, потерявший деньги состоятельных клиентов, обанкротился

Пярнуский уездный суд объявил вчера личное банкротство Олева Шульца, который два десятилетия управлял деньгами состоятельных людей.
На собрании кредиторов Cresco Väärtpaberid в прошлом году присутствовал и обычно избегающий публичности Олев Шульц.
  • На собрании кредиторов Cresco Väärtpaberid в прошлом году присутствовал и обычно избегающий публичности Олев Шульц.
  • Foto: Liis Treimann
У Шульца нет дохода, а его долги составляют почти 4 миллиона евро, из которых около 3,3 миллиона подлежат взысканию.
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