Бизнесмен, потерявший деньги состоятельных клиентов, обанкротился

На слушаниях по делу о банкротстве управляющей компании Cresco Väärtpaberid, (которая якобы инвестировала в искусственные алмазы в Сингапуре, фармацевтический проект в ОАЭ или крупный выпуск облигаций в Люксембурге) члены ее правления принесли присягу должника.
Председатель совета Estonian Air Олев
Шультс выкупил у одного из учредителей Hansapank Тыну Лаака долю в компании
Cresco и её дочерних фирмах, получив таким образом полный контроль над Cresco и
тем самым оказался владельцем 17% акций Estonian Air.
Хотя кибербезопасность становится для компаний всё большим приоритетом, осведомлённость сотрудников об угрозах по-прежнему остаётся довольно низкой. Однако решить эту проблему легче именно работодателю, а не самим работникам, считает исполнительный директор центра вспомогательных средств ITAK Индрек Катушин.