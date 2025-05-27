Назад 27.05.25, 11:01 Спрос на жилищные кредиты резко вырос В апреле эстонцы взяли кредиты на приобретение жилья на общую сумму 202 млн евро. Это на 9% или 16 млн евро больше, чем в предыдущем месяце, и на 23% или 38 млн евро больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Домохозяйства Эстонии должны банкам 14,5 миллиарда евро, при этом на их счетах находится 13,3 миллиарда евро.

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На автомобильном рынке, напротив, после ажиотажа перед введением автоналога наступил спад – в апреле автомобилей было взято в лизинг на сумму 19 миллионов евро. Это на миллион евро больше, чем в предыдущем месяце, но на 13 млн евро меньше, чем за аналогичный период прошлого года.