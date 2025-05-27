Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,36%309,17
  • OMX Riga−0,59%870,28
  • OMX Tallinn0,69%2 072,64
  • OMX Vilnius−0,09%1 210,14
  • S&P 500−0,67%5 802,82
  • DOW 30−0,61%41 603,07
  • Nasdaq −1%18 737,21
  • FTSE 1000,8%8 787,38
  • Nikkei 2250,51%37 724,11
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,88
  • GBP/EUR0,00%1,19
  • EUR/RUB0,00%90,8
  • OMX Baltic0,36%309,17
  • OMX Riga−0,59%870,28
  • OMX Tallinn0,69%2 072,64
  • OMX Vilnius−0,09%1 210,14
  • S&P 500−0,67%5 802,82
  • DOW 30−0,61%41 603,07
  • Nasdaq −1%18 737,21
  • FTSE 1000,8%8 787,38
  • Nikkei 2250,51%37 724,11
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,88
  • GBP/EUR0,00%1,19
  • EUR/RUB0,00%90,8
  • 27.05.25, 11:01

Спрос на жилищные кредиты резко вырос

В апреле эстонцы взяли кредиты на приобретение жилья на общую сумму 202 млн евро. Это на 9% или 16 млн евро больше, чем в предыдущем месяце, и на 23% или 38 млн евро больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Домохозяйства Эстонии должны банкам 14,5 миллиарда евро, при этом на их счетах находится 13,3 миллиарда евро.
  • Домохозяйства Эстонии должны банкам 14,5 миллиарда евро, при этом на их счетах находится 13,3 миллиарда евро.
  • Foto: Andras Kralla
На автомобильном рынке, напротив, после ажиотажа перед введением автоналога наступил спад – в апреле автомобилей было взято в лизинг на сумму 19 миллионов евро. Это на миллион евро больше, чем в предыдущем месяце, но на 13 млн евро меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Подсказка
  • 12.05.25, 06:00
Жизнь взаймы: объем потребительских кредитов в Эстонии достиг почти 2 млрд евро
Средняя сумма долга достигает около 25 000 евро на одного человека
Сложная экономическая ситуация подталкивает людей брать потребительские кредиты и покупать товары в рассрочку. Но легкая доступность быстрых денег приводит к соблазну получить дорогую вещь далеко не первой необходимости и загоняет потребителей в долговую яму.
Новости
  • 25.05.25, 16:19
Государственный кредит довел компанию до банкротства. MES: невозможно бесконечно поддерживать утопающих в долгах
Кризисный заем от государства, полученный во время коронавируса, не принес известной оптовой фирме Marjaveski облегчения. Напротив, компания обанкротилась. Сейчас владелец пытается запустить новый бизнес.
Новости
  • 14.05.25, 12:05
Оценка недвижимости по-новому: застройщики боятся катастрофы, банки советуют не паниковать
Государство планирует предоставить банкам свободу самим решать, оценивать ли на месте недвижимость, интересующую потенциального заемщика, или же устанавливать ее стоимость на основе статистических данных.
Подсказка
  • 23.05.25, 12:02
Банковский эксперт: если компания хочет получить кредит, ей лучше подать полный годовой отчет
Не позднее 30 июня компании должны представить свою годовую отчетность. Микро- и малые фирмы могут также представить сокращенную версию. Менеджер по работе с бизнес-клиентами Luminor Марек Лаане пояснил, почему компаниям, желающим получить кредит в будущем, стоит подать полный отчет.
  • KM
Content Marketing
  • 15.05.25, 10:18
Everaus Kinnisvara AS предлагает инвесторам облигации с доходностью 11%
Everaus Kinnisvara AS, один из крупнейших застройщиков в Эстонии, 14 мая открыло первую эмиссию облигаций предприятия в форме публичного предложения. Общая стоимость предложения составляет 3 миллиона евро. В случае переподписки объем эмиссии может быть увеличен до 5 млн евро. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 евро, срок погашения – 04.06.2028. Облигации имеют фиксированную процентную ставку 11% годовых, выплаты процентов производятся ежеквартально. Период подписки заканчивается 27 мая.

Самые читаемые

1
Новости
  • 24.05.25, 15:37
Коалиционное соглашение: II пенсионную ступень можно будет использовать в качестве залога по жилищному кредиту
2
Интервью
  • 26.05.25, 06:00
Глава банка Artea: я не помню периода, когда разрыв в развитии Литвы и Эстонии был бы настолько большим
3
Новости
  • 26.05.25, 12:50
Последние штрихи: супружеская пара из Украины открывает ресторан
4
Новости
  • 26.05.25, 14:20
Автодилеру, ввозившему из Чехии машины, предъявлено уголовное подозрение
5
Новости
  • 23.05.25, 14:57
В торговле с Россией нет ничего предосудительного? Какао-бизнес из Кейла резко увеличил оборот и прибыль
6
Новости
  • 25.05.25, 16:19
Государственный кредит довел компанию до банкротства. MES: невозможно бесконечно поддерживать утопающих в долгах

Последние новости

Новости
  • 27.05.25, 14:19
Бывший руководитель Bigbank возглавит маркетинг Luminor
Новости
  • 27.05.25, 14:06
Производитель саун нарастил оборот, но сейчас рынок США заставляет быть начеку
Новости
  • 27.05.25, 12:53
ЕС пригрозил известному интернет-магазину штрафом за нарушение прав потребителей
Новости
  • 27.05.25, 12:34
«Частное медицинское страхование? Проще придумать простое – и неверное – решение»
Инвестор Тоомас
  • 27.05.25, 12:01
Инвестор Тоомас: волна облигаций проходит мимо меня
Новости
  • 27.05.25, 11:43
Финские СМИ обсуждают возможность продажи Finnair
Новости
  • 27.05.25, 11:01
Спрос на жилищные кредиты резко вырос
Новости
  • 27.05.25, 09:41
Объем строительства вырос на 5%

Сейчас в фокусе

Представители банка Artea выступили на прошлой неделе в Investeerimisklubi в офисе Äripäev. До начала встречи руководитель Artea Витаутас Синиус дал интервью ДВ.
Интервью
  • 26.05.25, 06:00
Глава банка Artea: я не помню периода, когда разрыв в развитии Литвы и Эстонии был бы настолько большим
Чешская компания JMV, ввозившая в Эстонию множество автомобилей с чешскими номерными знаками, уже долгое время спорит с Налогово-таможенным департаментом, который арестовал гигантскую сумму со счета компании. На фото – руководитель и владелец JMV Motors Яак Лайксоо.
Новости
  • 26.05.25, 14:20
Автодилеру, ввозившему из Чехии машины, предъявлено уголовное подозрение
В начале апреля мы писали о супружеской паре из Украины – Олександре и Ирине, которые готовили к открытию новый ресторан в Раквере. Теперь подготовка завершена, и новое заведение откроет двери на следующей неделе.
Новости
  • 26.05.25, 12:50
Последние штрихи: супружеская пара из Украины открывает ресторан
Компания Marjaveski под брендом La Froza предлагала замороженные ягоды, а также садовую продукцию.
Новости
  • 25.05.25, 16:19
Государственный кредит довел компанию до банкротства. MES: невозможно бесконечно поддерживать утопающих в долгах
Модули полевого госпиталя Semetron можно увидеть в Таллинне на участке по адресу Ярвевана теэ 7a. На этот участок, принадлежащий компании по недвижимости Маргуса Линнамяэ и расположенный у озера Юлемисте, неоднократно пытались получить детальную планировку и разрешение на строительство, но власти Таллинна на это не согласились.
Новости
  • 26.05.25, 08:44
Известные оборонные компании судятся из-за интеллектуальной собственности
Руководитель обувной компании Samelin Лейда Кикка.
Новости
  • 25.05.25, 12:31
Владелица обувной компании – государству: позвольте нам делать свою работу!
Дональд Трамп и Владимир Путин в 2018 году.
Новости
  • 26.05.25, 09:50
Трамп назвал Путина спятившим после мощного удара по Украине
исполнительный директор центра вспомогательных средств ITAK Индрек Катушин.
  • KM
Content Marketing
  • 20.05.25, 11:56
Работодателю проще повысить осведомленность сотрудника о кибербезопасности, чем самому человеку

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025