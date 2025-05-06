Назад 06.05.25, 08:45 Ушедший со скандалом канцлер получил свыше 9000 евро премии В прошлом году государственные учреждения были сдержаннее в выплатах премий и надбавок, чем годом ранее: число получателей очень крупных выплат, превышающих 10 000 евро, заметно сократилось.

Министр обороны Ханно Певкур распорядился выплатить канцлеру Кусти Сальму премию за два квартала.

Foto: Liis Treimann

В общей сложности около 25 высокопоставленных чиновников получили надбавки, приближающиеся к 10 000 евро. Годом ранее таких было 41, следует из статистики, составленной Министерством финансов.

Чуть ниже отметки в 10 000 евро оказалась дополнительная выплата в размере 9200 евро бывшему канцлеру Министерства обороны Кусти Сальму. При этом он не проработал в должности до конца года: в конце июня министерство сообщило, что Сальм уходит по собственному желанию.

До ухода Сальм успел публично раскритиковать Министерство обороны и министра Ханно Певкура — сначала за то, что не удалось найти средства на закупку нужных боеприпасов, а затем за то, что даже после появления денег никаких закупок не было произведено. В марте этого года Äripäev писал , что Сальм продолжает получать утечки информации из министерства, где в адрес министра накопилось немало раздражения.

Откуда такие щедрые надбавки после острого конфликта?

Министерство обороны пояснило, что в прошлом году Сальм получил часть зарплаты в виде установленного министром бонуса за достижение целей первого и второго кварталов. «Система управления результатами используется для оценки вклада сотрудников министерства, эта надбавка входит в фонд заработной платы и выплачивается только при достижении заранее согласованных целей», — сообщил представитель ведомства.

Для сравнения: годом ранее Сальм получил за это премию в 14 800 евро. Его месячная зарплата на посту канцлера составляла около 6600 евро.

Бывшие руководители Сил обороны Мартин Херем и Вейко-Велло Пальм, также покинувшие посты, в прошлом году никаких дополнительных выплат не получили.

Партия реформ обогнала остальных

Некоторые госслужащие получили крупные суммы задним числом, несмотря на то что больше не числятся в учреждениях. Так, экс-директор Спасательного колледжа Хяли Аллас получила 7200 евро, а руководитель направления кибербезопасности в Министерстве экономики Лийза Паст — 11 000 евро за три месяца, в течение которых ей вообще не начислялась обычная зарплата.

Руководитель отдела защиты растений Департамента сельского хозяйства Марис Раудсепп, которая также больше не числилась в учреждении, получила 11 600 евро. Региональный представитель правительства в Ида-Вирумаа Янус Пурга, завершивший работу в конце сентября, получил 10 000 евро, что составило более 20% от его основной зарплаты.

Если в 2022 году рекордная надбавка составила 32 000 евро, то в 2023-м ничего подобного больше не наблюдалось. Самую крупную надбавку прошлого года — 16 000 евро — получила советница Партии реформ при канцелярии Рийгикогу Терье Рохи. Эта сумма составила более трети её основной зарплаты. Среди остальных крупных получателей надбавок были в основном канцлеры, начальники отделов и генеральные директоры, а также несколько советников Партии реформ в Рийгикогу.

Всего налогоплательщики заплатили советникам Партии реформ в прошлом году 280 000 евро. Это вдвое больше, чем аналогичные расходы на менее многочисленные фракции парламента.