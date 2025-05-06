Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,71%302,2
  • OMX Riga0,18%869,59
  • OMX Tallinn0,19%1 976,88
  • OMX Vilnius0,76%1 183,82
  • S&P 500−0,64%5 650,38
  • DOW 30−0,24%41 218,83
  • Nasdaq −0,74%17 844,24
  • FTSE 1000,31%8 622,84
  • Nikkei 2251,04%36 830,69
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,88
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%91,79
  • OMX Baltic0,71%302,2
  • OMX Riga0,18%869,59
  • OMX Tallinn0,19%1 976,88
  • OMX Vilnius0,76%1 183,82
  • S&P 500−0,64%5 650,38
  • DOW 30−0,24%41 218,83
  • Nasdaq −0,74%17 844,24
  • FTSE 1000,31%8 622,84
  • Nikkei 2251,04%36 830,69
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,88
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%91,79
  • 06.05.25, 08:45

Ушедший со скандалом канцлер получил свыше 9000 евро премии

В прошлом году государственные учреждения были сдержаннее в выплатах премий и надбавок, чем годом ранее: число получателей очень крупных выплат, превышающих 10 000 евро, заметно сократилось.
Министр обороны Ханно Певкур распорядился выплатить канцлеру Кусти Сальму премию за два квартала.
  • Министр обороны Ханно Певкур распорядился выплатить канцлеру Кусти Сальму премию за два квартала.
  • Foto: Liis Treimann
В общей сложности около 25 высокопоставленных чиновников получили надбавки, приближающиеся к 10 000 евро. Годом ранее таких было 41, следует из статистики, составленной Министерством финансов.
Чуть ниже отметки в 10 000 евро оказалась дополнительная выплата в размере 9200 евро бывшему канцлеру Министерства обороны Кусти Сальму. При этом он не проработал в должности до конца года: в конце июня министерство сообщило, что Сальм уходит по собственному желанию.
До ухода Сальм успел публично раскритиковать Министерство обороны и министра Ханно Певкура — сначала за то, что не удалось найти средства на закупку нужных боеприпасов, а затем за то, что даже после появления денег никаких закупок не было произведено. В марте этого года Äripäev писал, что Сальм продолжает получать утечки информации из министерства, где в адрес министра накопилось немало раздражения.
Откуда такие щедрые надбавки после острого конфликта?
Министерство обороны пояснило, что в прошлом году Сальм получил часть зарплаты в виде установленного министром бонуса за достижение целей первого и второго кварталов. «Система управления результатами используется для оценки вклада сотрудников министерства, эта надбавка входит в фонд заработной платы и выплачивается только при достижении заранее согласованных целей», — сообщил представитель ведомства.
Для сравнения: годом ранее Сальм получил за это премию в 14 800 евро. Его месячная зарплата на посту канцлера составляла около 6600 евро.
Бывшие руководители Сил обороны Мартин Херем и Вейко-Велло Пальм, также покинувшие посты, в прошлом году никаких дополнительных выплат не получили.

Партия реформ обогнала остальных

Некоторые госслужащие получили крупные суммы задним числом, несмотря на то что больше не числятся в учреждениях. Так, экс-директор Спасательного колледжа Хяли Аллас получила 7200 евро, а руководитель направления кибербезопасности в Министерстве экономики Лийза Паст — 11 000 евро за три месяца, в течение которых ей вообще не начислялась обычная зарплата.
Руководитель отдела защиты растений Департамента сельского хозяйства Марис Раудсепп, которая также больше не числилась в учреждении, получила 11 600 евро. Региональный представитель правительства в Ида-Вирумаа Янус Пурга, завершивший работу в конце сентября, получил 10 000 евро, что составило более 20% от его основной зарплаты.
Если в 2022 году рекордная надбавка составила 32 000 евро, то в 2023-м ничего подобного больше не наблюдалось. Самую крупную надбавку прошлого года — 16 000 евро — получила советница Партии реформ при канцелярии Рийгикогу Терье Рохи. Эта сумма составила более трети её основной зарплаты. Среди остальных крупных получателей надбавок были в основном канцлеры, начальники отделов и генеральные директоры, а также несколько советников Партии реформ в Рийгикогу.
Всего налогоплательщики заплатили советникам Партии реформ в прошлом году 280 000 евро. Это вдвое больше, чем аналогичные расходы на менее многочисленные фракции парламента.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

ТОП
  • 01.05.25, 13:01
ТОП зарплат чиновников: судьи снимают сливки
Самая большая зарплата за год – 165 000 евро
Таблицы зарплат чиновников этого года показывают, что самые высокие зарплаты в государстве получают судьи и руководители крупных городов. Причем зарплата мэра Таллинна Евгения Осиновского превысила зарплату премьер-министра Кристена Михала.
ТОП
  • 30.04.25, 14:51
ТОП зарплат: самые щедрые компании по разработке ПО платят более 10 000 евро
Портал ITUudised составил ТОП компаний по разработке программного обеспечения, которые платят самые высокие зарплаты.
Новости
  • 01.05.25, 10:50
Автоперевозчик: выручку увеличили, теперь главное – удержаться
Автоперевозчик Allando Trailways увеличил выручку на 30% в прошлом году, но, по словам руководителя компании, не так важно, насколько она растет в данный момент, потому что будущее непредсказуемо.
Новости
  • 30.04.25, 08:23
Налог заставил автопродавца сократить работников, но некоторым повысили зарплаты
Не покупают даже электромобили
Дилер Volkswagen Aasta Auto Pluss завершил прошлый год с рекордной выручкой, но с 1 января царит тишина — фирма пытается найти выход из ситуации.
  • KM
Content Marketing
  • 30.04.25, 09:50
Альфа и Омега начинающей компании: что стоит знать о доменах в 2025 году?
При запуске нового бизнеса зачастую основное внимание уделяется продукту, услуге или маркетинговому плану, однако в мире, где все большее распространение получают цифровые технологии, одной из важнейших ценностей в плане идентичности вашего бренда становится домен. Зачем он нужен, как его выбрать и на какие тренды следует обратить внимание в 2025 году? Основываясь на опыте, приобретенном как в Эстонии, так и за рубежом, мы составили обзор, который поможет вам легче сориентироваться в мире, связанном с доменами.

Самые читаемые

1
Новости
  • 04.05.25, 12:15
Большой обзор: в Эстонии появятся 28 новых производств стоимостью более 2 млрд евро
2
Новости
  • 05.05.25, 08:42
Фирма неумолимо движется к банкротству, хотя за долговым требованием может стоять преступление
3
Подсказка
  • 05.05.25, 06:00
Годы тюрьмы или штраф до 40 млн евро: наказание за провоз запрещенных товаров ужесточилось
4
Новости
  • 04.05.25, 14:47
Цель Эстонии – стать центром экологического судоходства. «Мы не имеем права упустить эту возможность»
BLRT: «Поддержка – явное конкурентное преимущество»
5
Новости
  • 04.05.25, 10:19
Деловой квартал развивается: популярные бары в Теллискиви вынуждены переехать
6
Инвестор Тоомас
  • 05.05.25, 11:16
Инвестор Тоомас: Баффет уходит на пике, Абель наследует самую большую кучу денег

Последние новости

Новости
  • 06.05.25, 09:57
Промышленность: третий месяц подряд предприятия демонстрируют признаки восстановления
Новости
  • 06.05.25, 08:45
Ушедший со скандалом канцлер получил свыше 9000 евро премии
Биржа
  • 06.05.25, 08:25
Из-за Роосааре о будущем Planet42 придется голосовать заново
В Мексике бизнес продолжается
Новости
  • 06.05.25, 06:00
Профессор Алар Конист: такими темпами о дешевом электричестве можно забыть
Биржа
  • 05.05.25, 18:38
Вкус биржи: 100 дней Трампа. Чем закончилось для рынков?
Новости
  • 05.05.25, 17:09
Обанкротившемуся бизнесмену возместят лишь половину судебных расходов
Новости
  • 05.05.25, 16:51
Магазины сети Ideaal Kosmeetika сдали позиции
Подсказка
  • 05.05.25, 16:30
Дефекты в купленном подержанном автомобиле: за чей счет их устранять?

Сейчас в фокусе

Калев Кангур в Раквереском суде.
Новости
  • 05.05.25, 08:42
Фирма неумолимо движется к банкротству, хотя за долговым требованием может стоять преступление
Помимо наличных, к ввозу в РФ запрещено множество товаров. Иллюстративное фото
Подсказка
  • 05.05.25, 06:00
Годы тюрьмы или штраф до 40 млн евро: наказание за провоз запрещенных товаров ужесточилось
На фото – иллюстративная карта, интерактивная версия находится к конце статьи.
Новости
  • 04.05.25, 12:15
Большой обзор: в Эстонии появятся 28 новых производств стоимостью более 2 млрд евро
Для бара Suhe нового помещения пока не нашлось.
Новости
  • 04.05.25, 10:19
Деловой квартал развивается: популярные бары в Теллискиви вынуждены переехать
Справа нынешний председатель совета директоров Berkshire Hathaway Уоррен Баффет и новый председатель Грег Абель любуются одной из инвестиций компании – детским матрасом от производителя игрушек Jazwares.
Инвестор Тоомас
  • 05.05.25, 11:16
Инвестор Тоомас: Баффет уходит на пике, Абель наследует самую большую кучу денег
Хенрик Хололей, возглавляя Генеральный директорат Европейской комиссии по транспорту, принимал подарки от Катара и пользовался бесплатными авиаперелетами за счет этой страны.
Новости
  • 05.05.25, 11:51
Еврокомиссия начала дисциплинарное расследование в отношении Хенрика Хололея
На территории BLRT Grupp в таллиннском районе Копли находится крупнейший и самый мощный плавучий док в Эстонии, предназначенный для обслуживания, ремонта и модернизации судов. Это гигантское сооружение стало своего рода символом стремления Эстонии стать важным центром по переоборудованию судов.
Новости
  • 04.05.25, 14:47
Цель Эстонии – стать центром экологического судоходства. «Мы не имеем права упустить эту возможность»
BLRT: «Поддержка – явное конкурентное преимущество»
Охранное предприятие: теперь вместо проблем с информационными технологиями мы можем заниматься развитием технологии, спасающей жизни
  • KM
Content Marketing
  • 17.04.25, 14:08
Охранное предприятие: теперь вместо проблем с информационными технологиями мы можем заниматься развитием технологии, спасающей жизни

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025