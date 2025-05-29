Кармен Йоллер: через два года в здравоохранении закончится финансирование
Дефицит бюджета Кассы здоровья в этом году составил 200 миллионов евро, и эти средства были взяты из её резервов, которых хватит только до конца 2027 года, заявила министр социальных дел Кармен Йоллер.
В новом коалиционном договоре были определены новые направления здравоохранения. Министр хочет в первую очередь унифицировать медицинскую сеть, модернизировать IT-системы, улучшить общественное здоровье и направить семейную политику. Однако многие из этих пунктов пока согласованы только на политическом уровне, а конкретные шаги и решения коалиция ещё разрабатывает.
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В Эстонии не хватает медсестер, семейные врачи уходят на пенсию, а в EMO можно прождать несколько часов, медицина хронически недофинансируется. Один из вариант решения этой проблемы – частное медицинское страхование. Почему оно развивается в Эстонии так плохо?
За последние два года в различных районах Таллинна появилось несколько центров здоровья, которые объединяют разных поставщиков медицинских услуг – как частных, так и государственных, пишет портал Meditsiiniuudised.
Без личной ответственности в государственном и муниципальном секторе мы движемся в тупик. Пришло время установить для чиновников и политиков ясно обозначенную личную (в том числе финансовую) ответственность, пишет Каур Лассь в статье, присланной на конкурс мнений «Успешная Эстония».
Everaus Kinnisvara AS, один из крупнейших застройщиков в Эстонии, 14 мая открыло первую эмиссию облигаций предприятия в форме публичного предложения. Общая стоимость предложения составляет 3 миллиона евро. В случае переподписки объем эмиссии может быть увеличен до 5 млн евро. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 евро, срок погашения – 04.06.2028. Облигации имеют фиксированную процентную ставку 11% годовых, выплаты процентов производятся ежеквартально. Период подписки заканчивается 27 мая.