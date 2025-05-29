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  • 29.05.25, 08:36

Кармен Йоллер: через два года в здравоохранении закончится финансирование

Дефицит бюджета Кассы здоровья в этом году составил 200 миллионов евро, и эти средства были взяты из её резервов, которых хватит только до конца 2027 года, заявила министр социальных дел Кармен Йоллер.
Министр социальных дел Кармен Йоллер.
  • Министр социальных дел Кармен Йоллер.
  • Foto: Liis Treimann
В новом коалиционном договоре были определены новые направления здравоохранения. Министр хочет в первую очередь унифицировать медицинскую сеть, модернизировать IT-системы, улучшить общественное здоровье и направить семейную политику. Однако многие из этих пунктов пока согласованы только на политическом уровне, а конкретные шаги и решения коалиция ещё разрабатывает.
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