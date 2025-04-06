Назад 06.04.25, 13:39 Каур Лассь: введем персональную ответственность для чиновников и политиков Без личной ответственности в государственном и муниципальном секторе мы движемся в тупик. Пришло время установить для чиновников и политиков ясно обозначенную личную (в том числе финансовую) ответственность, пишет Каур Лассь в статье, присланной на конкурс мнений «Успешная Эстония».

Каур Лассь Foto: Собственный архив

В частном предпринимательстве у нас с личной ответственностью всё в порядке, а вот в управлении государством и самоуправлениями личная ответственность развита слабо.

Личная свобода всегда начинается с умения управлять собой. Человек в хорошем психологическом состоянии охотно берёт на себя личную ответственность. Между тем, с ментальным здоровьем у нас всё плохо: каждый третий либо уже имеет, либо потенциально мог бы иметь какой-то диагноз. Из десяти человек четверо сталкиваются с профессиональным выгоранием. Девять из десяти – испытывают стресс.

Стресс берет начало из внутренних реакций. Главный фактор, их запускающий, – страх, в том числе страх перед ответственностью. Мы мгновенно реагируем, когда нам что-то не нравится. А «нравится» — это глубоко субъективное, основанное на привычках ощущение.

Помните, как вас вызывали к доске в школе, просили взять на себя ответственность за новый проект или выступить перед публикой? Можете ли вы искренне сказать, что в этих ситуациях вы действовали совершенно спокойно? Если да – поздравляю, у вас хорошая психическая форма, и вы с готовностью берете на себя ответственность. Но если вы ощущали тревогу или стресс – значит, взять ответственность было для непросто, а внутреннее спокойствие улетучилось как дым. Решения принимаются за закрытыми дверями Если мы поглядим на тепершнюю манеру управления эстонским государством, становится заметна опасная тенденция. Узкий круг лиц из партийного закулисья принимает решения в тиши кабинетов, а парламентская дискуссия сходит на нет. Исчезает и культура участия. Государство охотно информирует, но информирование – это не участие. Без участия не бывает и общей ответственности – ответственности тех, кто под собственным именем готов открыто выдвигать предложения и отвечать за их реализацию. Государство, отказавшись от культуры участия и замкнув политический процесс в рамках партийных структур, утратило личную ответственность в публичном секторе. Градостроительство – хороший пример. В 1995-2015 годах оно было ориентировано на участие жителей, и в случае недостаточности аргументации планировки отменялись. Это снижало риски коррупции. Теперь граждан просто информируют о решениях, а их мнения игнорируются. С помощью условий проектирования стало возможно менять планировки без широкого права участвовать в обсуждении. Было бы интересно, если бы кто-то сделал обзор судебных дел, связанных с планировками и условиями проектирования. Их число растёт. Лично я оспорил в Виймси попытку протолкнуть строительство футбольного зала, поскольку оно реализуется в противоречии с общим планом и с нарушением закона о планировании, строительного кодекса и закона об охране природы. Горячие новости Автор спектакля о «Балтийце»: смысл жизни для Нарвы – чтобы люди не хотели уезжать Не хватило денег и времени: в Ида-Вирумаа отменяется строительство завода полезных жиров В каждой пустой квартире в Таллинне мог бы жить работник или студент из Ида-Вирумаа или Валгамаа KM Наилучший банк для торговца: Coop Pank предлагает бесплатные платежи и смарт-терминал

Суд первой инстанции отменил планировку, но никто не понёс ответственности. Никто в волостной управе Виймси не ответил за ошибку – так же, как и в случае с детальной планировкой Таммелане, по которой против волости выдвинут иск на 2 миллиона евро.

То же самое мы видим в случае с Нурсипалу: там требуется спецпланировка, но государство нарушает это требование и просто игнорирует мнение местного сообщества.

В Таллинне ситуация дошла до того, что на Тартуском шоссе с разницей примерно в пару сотен метров одному застройщику разрешили построить гостиницу на основании условий проектирования, а другого вот уже более 18 лет изводят процедурой утверждения детальной планировки для коммерческого здания.

Никто из чиновников или городских руководителей не несёт ответственности за ситуацию и за создание несправедливой конкуренции. В результате мы имеем искажённый рынок.

Кризис основных прав

Партийные выборы сделали невозможным избрание в парламент независимого гражданина. В системе коллективного управления через комиссии исчезла личная ответственность. У нас был кризис основных прав под лозунгом «верю в науку», но ни один чиновник и ни один политик до сих пор не взял на себя ответственность за ограничение основных прав предпринимателей и граждан.

Мы входим в тройку мировых лидеров по количеству самоубийств среди подростков, и у нас не хватает клинических психологов. У нас бесплатная медицина, но к психиатру или к узкому специалисту по физическому здоровью нужно ждать приёма больше полугода. Так маленькая проблема со здоровьем превращается в большую и дорогостоящую. В здравоохранении мы имеем дело с последствиями, а профилактика порой сводится к паре плакатов.

И здесь тоже никто не несёт ответственности. У нашей страны перерезаны кабельные соединения с соседями, и энергетическая независимость оставляет желать лучшего. Но у нас даже нет судна, способного в любой ситуации защитить эти кабели! Теперь под прикрытием пропаганды мы пытаемся построить в Эстонии атомную электростанцию, создав риск радиационного заражения, но при этом не в состоянии создать ни убежища, ни государственную систему оповещения.

Мы говорим о том, что будем осуществлять надзор за строительством атомной станции, но у нас нет для этого ни государственной компетенции, ни опыта, и мы не справляемся даже с надзором за планированием и энергетической инфраструктурой. Мы строим Rail Baltica, стоимость которого уже выросла в несколько раз в сравнении с первоначальной оценкой.

Безответственность в энергетике и транспорте подрывает перспективы успеха всего государства.