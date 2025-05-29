Livonia Partners получила разрешение на покупку Medicum

В Эстонии не хватает медсестер, семейные врачи уходят на пенсию, а в EMO можно прождать несколько часов, медицина хронически недофинансируется. Один из вариант решения этой проблемы – частное медицинское страхование. Почему оно развивается в Эстонии так плохо?