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  • 27.05.25, 15:36

Крупнейшая розничная сеть Эстонии потеряла прибыль – на это есть две причины

Совокупная прибыль Coop Eesti в прошлом году снизилась на десятую часть, а оборот розничной сети остался ниже уровня позапрошлого года.
Глава Coop Eesti Райнер Рохтла уже видит признаки восстановления покупательной способности людей.
  • Глава Coop Eesti Райнер Рохтла уже видит признаки восстановления покупательной способности людей.
  • Foto: Andras Kralla
По словам руководителя торговой сети Райнера Рохтла, к ухудшению результатов привело снижение покупательной способности населения.
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