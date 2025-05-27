Крупнейшая розничная сеть Эстонии потеряла прибыль – на это есть две причины

Чистая прибыль Rimi Eesti за прошлый год снизилась на 5%, однако оборот вырос. В течение года торговая сеть открыла несколько новых магазинов, а также закрыла один торговый пункт в Тарту, пишет портал kaubandus.ee.
Руководитель Lõuna Pagarid из Пылва Кайре Кивиряхк говорит, что попасть на полки крупной торговой сети не так сложно, как нередко считают. По её словам, настоящая проблема для малых производителей — привлечь внимание покупателей в условиях, когда продукция крупных фирм с их масштабным производством занимает большую часть торговых площадей.
Компании La Muu, которая предлагает самое дорогое мороженое на рынке, пришлось быстро отреагировать, когда люди начали считать деньги. Внесение существенных изменений в концепцию мороженого решило проблему – оно позволило снизить себестоимость одной упаковки на 50%.
Платформа Altero, уже занимающая лидирующую позицию в странах Балтии в области сравнения финансовых услуг, приступила к расширению своей партнерской сети в Эстонии. Теперь Altero может предложить своим клиентам еще больше конкурентоспособных предложений о займе на гибких условиях. На днях к Altero подключились банк Citadele и компания Mogo, предлагающие услуги малого кредитования на эстонском рынке.