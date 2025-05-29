Сделка в секторе обороны: Eesti Arsenal приобрел контрольный пакет акций Nitrotol

Бывший канцлер Министерства обороны и руководитель одной из самых популярных компаний местной оборонной промышленности Frankenburg Technologies Кусти Сальм выступил в четверг на стартап-конференции Latitude59. Там он рассказал, что компания «плавает в неизведанных водах», однако в целом Европа движется в правильном направлении в сфере оборонной промышленности.