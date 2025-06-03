Эстонская «дочка» нефтетрейдера Gunvor планирует расти несмотря на сложности

Gunvor Services – это эстонская компания, которая предоставляет вспомогательные услуги материнскому предприятию Gunvor Group. Основной торговый офис Gunvor Group находится в Швейцарии, и компания является одним из крупнейших сырьевых предприятий в мире.
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Казахстан занял третье место среди крупнейших поставщиков нефти в ЕС по итогам 2024 года, следует из данных Евростата. Его доля составила 11,5%. На полшага впереди – Норвегия (12,1%), а лидером стали США (15,4%), пишет DW.
Хотя кибербезопасность становится для компаний всё большим приоритетом, осведомлённость сотрудников об угрозах по-прежнему остаётся довольно низкой. Однако решить эту проблему легче именно работодателю, а не самим работникам, считает исполнительный директор центра вспомогательных средств ITAK Индрек Катушин.