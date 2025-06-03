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  • 03.06.25, 13:38

Эстонская «дочка» нефтетрейдера Gunvor планирует расти несмотря на сложности

Эстонская «дочка» швейцарской нефтетрейдинговой компании Gunvor начала торговать металлами и увеличивает штат.
Терминал Gunvor в порту Усть-Луга.
  • Терминал Gunvor в порту Усть-Луга.
  • Foto: Reuters/Scanpix
Gunvor Services – это эстонская компания, которая предоставляет вспомогательные услуги материнскому предприятию Gunvor Group. Основной торговый офис Gunvor Group находится в Швейцарии, и компания является одним из крупнейших сырьевых предприятий в мире.
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