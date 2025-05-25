Назад 25.05.25, 11:39 Казахстан стал третьим поставщиком нефти для ЕС Казахстан занял третье место среди крупнейших поставщиков нефти в ЕС по итогам 2024 года, следует из данных Евростата. Его доля составила 11,5%. На полшага впереди – Норвегия (12,1%), а лидером стали США (15,4%), пишет DW.

Завод по переработке нефти и газа компании «Тенгизшевройл» на Тенгизском месторождении в западном Казахстане.

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В структуре германского импорта доля Казахстана оказалась даже выше, чем в среднем по ЕС, — 13,5%, подсчитала DW на основе данных Федерального статистического ведомства ФРГ (Destatis). В 2025 году она может стать еще заметнее.

Ранее крупнейшим поставщиком нефти в ЕС с большим отрывом была Россия, но после начала войны в Украине и введения санкций ее доля сократилась практически до нуля. Это и открыло дорогу новым поставщикам, в том числе Казахстану.

Казахстан может увеличить поставки в Германию по трубопроводу "Дружба"

В конце апреля министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов сообщил, что компания "КазМунайГаз" договаривается о поставках в 2025 году до 2,2 млн тонн нефти с Карачаганакского месторождения на нефтеперерабатывающий завод PCK в германском Шведте по трубопроводу "Дружба". Предприятие перешло на казахстанскую нефть с российской (они похожи по характеристикам) после прекращения поставок из России. 2,2 млн тонн — существенное увеличение по сравнению с 2024 годом, в котором поставки составили немногим менее 1,5 млн тонн. В 2023 году, когда PCK начал получать казахстанскую нефть, они не дотянули до 1 млн. По словам Аккенженова, германские партнеры потенциально заинтересованы в расширении поставок до 2,5 млн тонн в год. Впрочем, окончательных договоренностей пока нет. Германская сторона переговоры не комментирует. Однако в конце прошлого года тогдашний канцлер Германии Олаф Шольц, выступая на бизнес-форуме в Астане, не только поблагодарил Казахстан за поставки нефти в Шведт, но также пообещал сделать все возможное для расширения сотрудничества. Война открыла казахстанской нефти возможности — и создала риски Война открыла для Казахстана новые возможности на рынке ЕС — и в то же время дестабилизирует поставки, отмечает эксперт Джеймстаунского фонда Джон Дейли. Так, в феврале удары украинских дронов по инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума временно сократили пропускную способность системы на 30%. Атакам подвергается и "Дружба". Эти риски побуждают Казахстан искать альтернативные маршруты. Один из них - Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ), или "Срединный коридор". На встрече с Олафом Шольцем в конце 2024 года Касым-Жомарт Токаев просил оказать содействие в интеграции "Срединного коридора" в строящуюся Трансъевропейскую транспортную сеть (TEN-T). В начале прошлого года европейские партнеры согласовали инвестиции в TEN-T в размере 10 млрд евро. Поставки по уже существующему альтернативному маршруту — трубопроводу "Баку-Тбилиси-Джейхан" — связаны с высокими издержками. По данным агентства Argus, в 2023 году экспорт казахстанской нефти по маршруту "Дружба" обходился в 29 долларов за 1 тонн, по "Баку-Тбилиси-Джейхан" — в 112-124 долларов. Головоломка для правительства Казахстана Горячие новости «Это катастрофа»: на предприятия хотят повесить обязанность заплатить водопроводным фирмам 200 млн евро Правительство приняло в Нарве решения по АЭС и Балтийской электростанции Собственница старинной усадьбы на Эндла мечтает продать ее Олегу Осиновскому KM Altero расширяется: Citadele и Mogo подключились к ведущей платформе по сравнению финансовых услуг

Еще одна проблема, связанная с войной — пусть и не напрямую, — состоит в том, что Казахстан испытывает сильное давление со стороны картеля ОПЕК+, в который он входит. На фоне перекройки глобального рынка, вызванного войной, организация ввела ограничения на добычу, стремясь удержать цены на высоком уровне. Однако Астана эти ограничения регулярно превышает.

"Казахстан добывает значительно больше, чем оговорено соглашением, и, судя по всему, останавливаться не планирует, — замечает аналитик Commerzbank Карстен Фрич (Carsten Fritsch). — Из данных министерства энергетики следует, что суточная добыча нефти в мае, скорее всего, составит около 1,75 млн баррелей. Таким образом, потолок, согласованный на май, будет превышен примерно на 0,3 млн в день".

Параллельно с этим Астана начала добиваться пересмотра соглашений с международными партнерами, в том числе европейскими, которые участвуют в разработке казахстанских месторождений. Согласно недавнему расследованию ICIJ, 98% доходов от месторождения Кашаган — крупнейшего шельфового нефтяного проекта в Каспийском море и самого прибыльного нефтяного проекта Казахстана — достаются европейским компаниям. Астана хочет это изменить через суд, узнали расследователи ICIJ.

"Стремясь получить максимальный доход, Казахстан должен найти способ задобрить ОПЕК+, сохранить хорошие отношения с Россией, а также западными энергетическими гигантами и при этом свести к минимуму риск поставок в условиях войны, — заключает Джон Дейли из Джеймстаунского фонда. — Урегулирование этих противоречий — дипломатическая и экономическая головоломка, которая будет отнимать все больше времени и ресурсов у правительства".