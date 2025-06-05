Большая часть выделенных на оборону евроденег пойдет на строительство дорог

Министерство образования останется без 38 млн евро, которые предназначались, например, для поддержки образования взрослых и молодежных программ.
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Согласно предложению Еврокомиссии, правительство заберет 200 млн евро из выделенных министерствам европейских денег, и направит их на оборонные расходы. Сегодня стало известно, на что будут потрачены эти деньги.
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