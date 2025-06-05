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  • 05.06.25, 17:23

Большая часть выделенных на оборону евроденег пойдет на строительство дорог

Европейские деньги, предназначенные для оборонных расходов, будут направлены на строительство дорог, промышленный парк для оборонной промышленности и инвестиции в оборонную отрасль.
Министерство образования останется без 38 млн евро, которые предназначались, например, для поддержки образования взрослых и молодежных программ.
  • Министерство образования останется без 38 млн евро, которые предназначались, например, для поддержки образования взрослых и молодежных программ.
  • Foto: Liis Treimann
Согласно предложению Еврокомиссии, правительство заберет 200 млн евро из выделенных министерствам европейских денег, и направит их на оборонные расходы. Сегодня стало известно, на что будут потрачены эти деньги.
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