В Старом городе закрывается магазин игрушек ручной работы

В Старом городе закрывается открытый петербуржцами магазин игрушек ручной работы Tricktrek. Об этом магазин сообщил на своей странице Facebook.
- 24 мая станет последним днем работы магазина Tricktrek.
- Foto: Facebook
«Мы долго шли к этой мысли, весь последний год. Но окончательное решение мы приняли пару месяцев назад. Причин у этого решения очень много, но самое главное – нам сложно разорваться на два проекта "театр" и "магазин". Мы выбираем театр! Через неделю мы вернемся в Таллинн с гастролей по Турции, и в мае магазин будет открыт последний месяц», – пояснили в Tricktrek.
24 мая в магазине пройдет распродажа, и затем его двери будут закрыты.
«Это был один из самых счастливых и сложных периодов в нашей жизни. Мы исполнили одно из своих мечтаний – открыли магазин деревянных игрушек! 4 года мы работали для вас, мастерили игрушки, проводили занятия, создавали квесты и организовали лагеря. Многие из этих идей не прощаются, мы встретимся снова в других местах», – подытожили основатели магазина.
Ранее о магазине Tricktrek писал портал Rus.Delfi.
«Переехали в Таллинн и исполнили свою мечту», – рассказывала основательница магазина Серафима Андреева.
«Когда мы задумывались о переезде, то понимали, что конкурентов в Таллинне у нас нет. Мы изучили разные эстонские магазинчики. Здесь есть деревянные заводские игрушки, есть деревянные сувениры, а вот деревянных игрушек для детей не встречали», – поясняла она.
«В России открыть свой магазин перспектив у нас не было, – пожимала плечами основательница TrickTrek. – Думаю, что там не так много людей, которые могут себе позволить покупать интересные вещи, которые стоят чуть дороже, чем обычные игрушки. В России сейчас очень сложно. По разным причинам. Я не думаю, что у нашего проекта была бы возможность владеть магазином».
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