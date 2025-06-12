Назад 12.06.25, 13:33 Разбился направлявшийся в Лондон самолет. На борту находились 242 человека Самолет авиакомпании Air India Boeing 787-8, выполнявший рейс из Ахмедабада в Лондон, потерпел крушение. На борту находились 242 человека, передает DW.

Самолет авиакомпании Air India. Иллюстративное фото.

Foto: Shutterstock

В индийском городе Ахмедабад в четверг, 12 июня, потерпел крушение пассажирский самолет Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании Air India, выполнявший рейс AI171 из Ахмедабада в Лондон. На борту находились 242 человека. Среди них – граждане Индии, Великобритании, Канады и Португалии, написала Air India в Х. «Раненые доставляются в ближайшие госпитали», – добавили в авиакомпании. Точное число погибших и раненых пока не известно.

Местные телеканалы, публикующие кадры с места падения самолета, сообщают, что крушение произошло во время взлета. В полиции не уточнили, есть ли погибшие в результате инцидента, однако, как отмечает агентство Reuters, на кадрах с места событий видно, как людей выносили на носилках и увозили в машинах скорой помощи.

В соцсетях распространяется видео, на котором, как утверждается, запечатлен момент падения самолета. На нем видно, как борт постепенно теряет высоту, сближаясь с землей, после чего происходит сильный взрыв, и в небо поднимается облако дыма и пламени. По данным сервиса для отслеживания полетов Flightradar, борт пропал на высоте 625 футов (190 метров) менее, чем через минуту после взлета. Министр авиации Индии Рам Мохан Наиду Кинджарапу сообщил в соцсети Х, что для работы на месте крушения мобилизованы спасательные бригады, а сам он «лично следит за ситуацией».

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Представитель аэропорта в Ахмедабаде сообщил, что воздушная гавань приостановила прием и отправку рейсов. Председатель правления Air India Натараджан Чандрасекаран принес соболезнования семьям и близким всех пострадавших.