Назад 12.06.25, 12:44 Таллинская коалиция намерена перенести обсуждения по допбюджету на июль Коалиция в Таллиннском городском собрании договорилась перенести окончательное рассмотрение дополнительного бюджета столицы на 2025 год, а также обсуждение вопроса об отмене платы за место в детском саду на вторую половину июля.

Мэр Таллинна Евгений Осиновский.

Foto: Andras Kralla

Стороны пришли к согласию на состоявшемся в четверг утром заседании совета коалиции, пишет rus.err.ee.

По словам вице-мэра Таллинна, вице-председателя Eesti 200 Алексея Яшина, внеочередное заседание представительного органа состоится 21 июля.

Еще один вице-мэр и руководитель таллиннского регионального отделения Партии реформ Пяртель-Пеэтер Пере по окончании заседания совета коалиции заявил, что горуправа не сможет уйти на летние каникулы до тех пор, пока не будет одобрена отмена платы за детсад с 1 сентября.

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По его словам, все партии правящего в городе союза должны приложить усилия для принятия этого решения.

Как писали ранее «Деловые ведомости», Депутаты Таллиннского горсобрания разругались из-за нескольких миллионов евро.

Партия реформ во главе с вице-мэром Пяртелем-Пеэтером Пере заложила в дополнительный бюджет столицы мину в виде отмены платы за место в детском саду – с сентября до конца года, в общей сложности на четыре месяца. Реформисты вынесли это предложение одновременно с депутатами Центристской партии, затем его поддержала также финансовая комиссия горсобрания.

Ситуацией, впрочем, недовольны партнеры по коалиции. «Доверие подорвано», – заявлял мэр Таллинна Евгений Осиновский (Социал-демократическая партия) несколько дней назад, выразив надежду, что какое-либо соглашение все же будет достигнуто. По его словам, если Партию реформ что-то беспокоит, стороны готовы к переговорам, но было бы преждевременно утверждать решение в четверг.

Пяртель-Пеэтер Пере, напротив, подчеркнул, что Партия реформ уже полтора года говорит о необходимости отмены платы за детский сад, но их партнеры просто игнорируют этот вопрос.