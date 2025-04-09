Карис провозгласил изменение Конституции – граждан третьих стран лишат права голоса

Президент Эстонии Алар Карис провозгласил закон о внесении изменений в Конституцию, согласно которому проживающие в Эстонии граждане третьих стран, а со следующих выборов и лица без гражданства, лишаются права голоса на местных выборах, пишет rus.err.ee.
- Президент Эстонии Алар Карис. Foto: Andras Kralla
Глава государства приложил к провозглашению закона заявление, в котором отметил, что, по его мнению, Рийгикогу принял решение с очень серьезными последствиями, влияние которого следовало бы предварительно более тщательно проанализировать.
«Не менее важно, чтобы те, кто остался без права голоса, не думали, что государство хочет исключить их из общественной жизни или видит в них угрозу безопасности. Этого нельзя добиться просто словами. Только Рийгикогу может гарантировать, что людям, долгое время прожившим здесь и лояльным к Эстонии, будет обеспечен открытый путь к эстонскому гражданству, даже если свободный выбор в принятии решения в отношении гражданства был затруднен со стороны других государств», – подчеркнул Карис.
Рийгикогу изменил Конституцию и лишил права голоса граждан третьих стран на местных выборах 26 марта. Согласно поправкам, на выборах осенью 2025 года лица без гражданства, то есть обладатели серых паспортов, еще смогут проголосовать, а в дальнейшем права голоса лишатся и они.
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