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  • 17.06.25, 08:23

Спор из-за совершенно нового офиса: застройщик требует от адвокатского бюро 600 000 евро

В феврале прошлого года адвокатское бюро Cobalt открыло свой недавно отреставрированный офис торжественным мероприятием. Сотрудники фирмы чокались бокалами, присутствовали художники, чьи работы украшают стены новенького офиса.
Одно из первых таллиннских офисных зданий со стеклянным фасадом в 2023 году находилось на ремонте.
  • Одно из первых таллиннских офисных зданий со стеклянным фасадом в 2023 году находилось на ремонте.
  • Foto: Алексей Шишкин
Теперь, год спустя, адвокатское бюро ведёт из-за этого офиса ожесточённый судебный спор с владельцем здания и арендодателем Kawe Plaza.
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