Спор из-за совершенно нового офиса: застройщик требует от адвокатского бюро 600 000 евро
В феврале прошлого года адвокатское бюро Cobalt открыло свой недавно отреставрированный офис торжественным мероприятием. Сотрудники фирмы чокались бокалами, присутствовали художники, чьи работы украшают стены новенького офиса.
Бизнесмен Янек Похла, ставший известным прежде всего благодаря созданию производителя каяков Tahe Outdoors, должен был принести клятву должника на судебном заседании по делу о банкротстве своей компании BBW, однако бизнесмен в суд не явился.
Расположенная в Кохтла-Ярве компания TNC-Components является одним из крупнейших в Эстонии производителей мебельных компонентов, мебели для кухонь и ванных комнат, а также гардеробов. Свой вклад в обеспечение того, чтобы действующая уже более 20 лет компания могла успешно расти и развиваться, вносит и Ида-Вирумааское отделение Кассы по безработице. На сегодняшний день именно найденные сотрудниками этого отделения люди занимают большинство рабочих мест, которых в компании в общей сложности 115.