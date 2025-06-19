Назад 19.06.25, 09:43 Главу городского предприятия в Пярну подозревают в коррупции Полиция задержала руководителя муниципального предприятия Pärnu Linna Haldus по подозрению в коррупции.

Пярну. Фото иллюстративное.

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Его подозревают в присвоении средств и нарушении ограничения на служебные действия, передает rus.err.ee.

По версии следствия, чиновник принимал решения в собственных интересах или в интересах лиц, с которыми был связан, что является прямым нарушением антикоррупционного законодательства. Кроме того, мужчину подозревают в присвоении имущества предприятия, ущерб от его действий оценивается в десятки тысяч евро.

По словам вице-мэра Пярну Ирины Талвисте, подозреваемый уже подал заявление об увольнении, и его трудовые отношения с городом завершены.