Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,63%300,51
  • OMX Riga−1,08%877,28
  • OMX Tallinn−0,1%2 061,2
  • OMX Vilnius0,01%1 192,63
  • S&P 500−0,03%5 980,87
  • DOW 30−0,1%42 171,66
  • Nasdaq 0,13%19 546,27
  • FTSE 100−0,39%8 809,06
  • Nikkei 225−1,02%38 488,34
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%90,03
  • OMX Baltic−0,63%300,51
  • OMX Riga−1,08%877,28
  • OMX Tallinn−0,1%2 061,2
  • OMX Vilnius0,01%1 192,63
  • S&P 500−0,03%5 980,87
  • DOW 30−0,1%42 171,66
  • Nasdaq 0,13%19 546,27
  • FTSE 100−0,39%8 809,06
  • Nikkei 225−1,02%38 488,34
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%90,03
  • 19.06.25, 09:43

Главу городского предприятия в Пярну подозревают в коррупции

Полиция задержала руководителя муниципального предприятия Pärnu Linna Haldus по подозрению в коррупции.
Пярну. Фото иллюстративное.
  • Пярну. Фото иллюстративное.
  • Foto: Shutterstock
Его подозревают в присвоении средств и нарушении ограничения на служебные действия, передает rus.err.ee.
По версии следствия, чиновник принимал решения в собственных интересах или в интересах лиц, с которыми был связан, что является прямым нарушением антикоррупционного законодательства. Кроме того, мужчину подозревают в присвоении имущества предприятия, ущерб от его действий оценивается в десятки тысяч евро.
По словам вице-мэра Пярну Ирины Талвисте, подозреваемый уже подал заявление об увольнении, и его трудовые отношения с городом завершены.

Статья продолжается после рекламы

Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 12.06.25, 10:56
Госконтроль: из-за частой смены власти страдает управление принадлежащими Нарве компаниями
Управление принадлежащими городу Нарва обществами страдает по причине частой смены власти, во время которой советы этих обществ обновляются почти каждый год, говорится в опубликованном сегодня отчете Госконтроля. Госконтроль также установил, что после коррупционного дела AS Narva Vesi в 2019 году город Нарва не подверг коррупционный случай критическому пересмотру и не изменил акценты.
Mнения
  • 11.08.23, 17:11
Доверие против коррупции - правильно ли Эстония борется с проблемой?
Законы Эстонии созданы в расчете на сильные общественные институты. Есть ли здесь риски?
Новости
  • 17.07.23, 14:19
Коррупция – серьезная проблема в ЕС, но Эстония – счастливое исключение
Семь из десяти жителей ЕС считают, что в их стране распространена коррупция, показал опрос Евробарометра. Однако население Эстонии думает о своей стране гораздо лучше.
Новости
  • 18.06.25, 16:32
Депутату Калле Лаанету предъявлено обвинение в мошенничестве
Окружная прокуратура по делам экономических и коррупционных преступлений направила в суд уголовное дело, в рамках которого депутату Рийгикогу Калле Лаанету (Партия реформ) предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном должностным лицом, передает rus.err.ee.
  • KM
Content Marketing
  • 18.06.25, 19:56
Подписка на облигации Summus Capital с доходностью 8% продолжится всего несколько дней
До послеобеденного времени 20 июня у частных инвесторов еще есть возможность принять участие в публичном размещении облигаций Summus Capital. Summus Capital – одна из наиболее быстро развивающихся компаний в сфере инвестиций в недвижимость в странах Балтии и Польше. Это одно из крупнейших облигационных размещений последних лет в Балтийском регионе и одновременно первый случай, когда облигации Summus доступны для подписки частным инвесторам в Эстонии, Латвии и Литве.

Самые читаемые

1
Эпицентр
  • 18.06.25, 11:50
Конец большой войны: Берманы выкупили акции BLRT Grupp у акционеров, требовавших дивиденды
2
Эпицентр
  • 18.06.25, 06:00
Российская экономика – рост на грани фола
3
Новости
  • 18.06.25, 13:23
Выпотрошенная фирма требует от конкурента и бывших сотрудников более 16 миллионов евро
4
Новости
  • 18.06.25, 12:11
Пярнуский перевозчик движется к банкротству: договориться с банком не удалось
5
Новости
  • 16.06.25, 17:21
Глава движущейся к банкротству компании: «Нужно брать на себя ответственность»
6
Эпицентр
  • 17.06.25, 06:00
«Ресторанный бум Шредингера»: цены на аренду в модном районе растут быстрее потока клиентов?

Последние новости

Новости
  • 19.06.25, 11:21
В гид Michelin вошли 43 эстонских ресторана. Двум удалось сохранить звезды
Новости
  • 19.06.25, 10:41
Финансовая инспекция получит нового руководителя
Новости
  • 19.06.25, 09:43
Главу городского предприятия в Пярну подозревают в коррупции
Mнения
  • 19.06.25, 09:05
Замкнутый круг: отсутствие реальных переговоров о мире обрушивает российскую экономику
Новости
  • 19.06.25, 08:36
Жилье за год подорожало на 4,6%
Новости
  • 19.06.25, 08:26
На коммерческую недвижимость Пярнитса больше всего повлияло банкротство Eurora
Подсказка
  • 19.06.25, 06:00
Компенсации и неустойки в трудовых спорах: кто, кому и сколько платит
Новости
  • 18.06.25, 21:33
ФРС оставила ставку без изменений, Трамп поступил бы иначе

Сейчас в фокусе

Теперь Федору Берману (слева), его брату Игорю и сыну Марку принадлежит более 98% акций BLRT Grupp.
Эпицентр
  • 18.06.25, 11:50
Конец большой войны: Берманы выкупили акции BLRT Grupp у акционеров, требовавших дивиденды
Российская экономика – рост на грани фола
Эпицентр
  • 18.06.25, 06:00
Российская экономика – рост на грани фола
В Харьюском уездном суде интересы Via3L Spedition представляли исполнительный директор Рауль Отса (слева), а также адвокаты Тоомас Вахер и Хелмери Индела.
Новости
  • 18.06.25, 13:23
Выпотрошенная фирма требует от конкурента и бывших сотрудников более 16 миллионов евро
Из-за налоговой задолженности Департамент полиции и погранохраны не выдавал связанный с работодателем вид на жительство водителям из третьих стран, рассказал один из владельцев Massiner Тыну Сепик.
Новости
  • 18.06.25, 12:11
Пярнуский перевозчик движется к банкротству: договориться с банком не удалось
Кремль культивировал вокруг себя и восприимчивую американскую аудиторию. Телеведущий и один из активных сторонников президента США Дональда Трампа Такер Карлсон (слева) – один из некритичных распространителей послания Владимира Путина.
Интервью
  • 17.06.25, 17:11
Питер Померанцев: мы не понимаем, что находимся в состоянии войны. Вот почему Россия побеждает
Интервью с мировым экспертом по информационной войне
Планировка охватывает участки напротив торгового центра Stockmann по адресам Тарту мнт., 33 и Кундери, 8а.
Новости
  • 18.06.25, 11:07
«Это до смерти забюрократизированная планировка». Участки у перекрестка Stockmann ждали 20 лет
Переезд крупнейшего офиса Wise в квартал Крулля на улице Копли стал одним из драйверов роста цен на аренду коммерческих помещений.
Эпицентр
  • 17.06.25, 06:00
«Ресторанный бум Шредингера»: цены на аренду в модном районе растут быстрее потока клиентов?
Подписка на облигации Summus Capital с доходностью 8% продолжится всего несколько дней
  • KM
Content Marketing
  • 18.06.25, 19:56
Подписка на облигации Summus Capital с доходностью 8% продолжится всего несколько дней

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025