Назад 20.06.25, 10:26 Цены производителей промышленной продукции медленно растут Индекс цен производителей промышленной продукции, который характеризуется изменением цен на производимую в Эстонии промышленную продукцию как для внутреннего рынка, так и на экспорт, в мае 2025 года повысился по сравнению с апрелем на 0,2% и по сравнению с маем прошлого года на 0,5%.

В мае наибольшее влияние на индекс цен производителей по сравнению с маем 2024 года оказало повышение цен в деревообработке.

Foto: Liis Treimann

В мае наибольшее влияние на индекс цен производителей по сравнению с маем 2024 года оказало повышение цен в деревообработке, а также производстве изделий из древесины и продуктов питания. Противоположное влияние оказало снижение цен в производстве топливных масел и электроэнергии. В отраслях обрабатывающей промышленности повышение цен в целом составило 1,1%, включая 4,4% в производстве продуктов питания.

«При рассмотрении более продолжительного периода, т. е. по сравнению с маем 2023 года, цены в обрабатывающей промышленности выросли на 0,4%, в том числе на 1,5% в производстве продуктов питания и на 1,4% в деревообработке и производстве изделий из древесины», – объяснила Эвели Шокман, руководитель группы статистики цен производителей промышленной продукции Департамента статистики.

Foto: Департамент статистики

По сравнению с апрелем в мае на индекс цен производителей прежде всего повлияло повышение цен в производстве продуктов питания, изделий из металла и изделий из древесины. Кроме того, на индекс повлияло снижение цен в производстве электроэнергии, услугах по ремонту машин и оборудования, а также в производстве топливных масел.

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Индекс цен на экспортную продукцию в мае повысился по сравнению с апрелем на 0,4%. Более всего повысились цены в горнодобывающей промышленности, цены химикатов и химической продукции, а также электронных изделий. При этом более всего снизились цены электроэнергии, нефтепродуктов и изделий из неметаллических минералов. По сравнению с маем 2024 года индекс цен на экспортную продукцию повысился на 2,1%.

По сравнению с апрелем индекс цен на импортную продукцию в мае снизился на 0,4%. Более всего за месяц снизились цены нефтепродуктов, сельскохозяйственной продукции и электроэнергии. При этом более всего повысились цены в горнодобывающей промышленности, цены изделий из кожи и обуви, а также цены промышленных машин и оборудования. По сравнению с маем прошлого года индекс цен на импортную продукцию повысился на 0,3%.