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  • 22.06.25, 09:49

США нанесли удары по ядерным объектам в Иране

Президент США Дональд Трамп объявил, что в ночь на воскресенье США атаковали три ядерных объекта в Иране – в Фордо, Натанзе и Исфахане. Об этом он написал в соцсети Truth Social.
Президент США Дональд Трамп назвал атаку «историческим» моментом для Соединенных Штатов, Израиля и всего мира.
  • Президент США Дональд Трамп назвал атаку «историческим» моментом для Соединенных Штатов, Израиля и всего мира.
  • Foto: Reuters/Scanpix
«Мы завершили нашу очень успешную атаку на три ядерных объекта в Иране», – говорится в посте американского президента. Трамп добавил, что американские самолеты уже находятся за пределами воздушного пространства Ирана и возвращаются в США. Трамп заявил, что это исторический момент для США, Израиля и всего мира. «Теперь Иран должен согласиться на прекращение войны», – добавил он.
Выступая позже с обращением к нации, президент США сказал, что ключевые объекты Ирана по обогащению урана уничтожены, пишет Meduza.
Дональд Трамп и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонный разговор после того, как США нанесли удары по Ирану, сообщил CNN со ссылкой на источники. Израильский лидер позже опубликовал видеообращение, поблагодарив США за решение нанести удары по объектам ядерной программы Ирана.

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Трамп надеется, что удар по иранским ядерным объектам заставит Тегеран вернуться к переговорам, поэтому пока он не планирует новых атак, сообщает CNN. По словам источников телеканала, за последние несколько дней президент США все больше приходил к убеждению, что необходимо применить американские войска для уничтожения сильно укрепленных ядерных объектов Ирана. Он принял такое решение в тот момент, когда, по его мнению, стало ясно, что дипломатия находится в тупике.
Иранские официальные лица подтвердили факт ударов по трем ядерным объектам. Организация по атомной энергии Ирана заявила, что атака США на ядерные объекты в Фордо, Натанзе и Исфахане противоречит международному праву, в особенности международному Договору о нераспространении ядерного оружия. Советник председателя парламента Ирана Мехди Мохаммади утверждает, что Иран ожидал нападения на Фордо, поэтому «объект давно эвакуирован, а ущерб не является необратимым».
В воскресенье утром Иран в ответ атаковал Израиль ракетами. Иранская атака продолжалась в несколько волн. По оценкам Армии обороны Израиля, в общей сложности из Ирана были запущены 20-30 баллистических ракет.
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