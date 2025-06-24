Назад 24.06.25, 10:08 Израиль прекратил огонь в войне с Ираном Власти Израиля подтвердили вступление в силу режима прекращения огня в военном конфликте с Ираном, о котором ранее объявил президент США Дональд Трамп.

Израиль, 24 июня.

Foto: Scanpix

Об этом заявил офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху утром во вторник, 24 июня. Согласно заявлению, Нетаньяху проинформировал свой кабинет о том, что Израиль достиг всех своих военных целей, передает DW

По его словам, Израиль устранил «двойную экзистенциальную угрозу» со стороны Ирана – его ядерную программу и ракетный потенциал. Нетаньяху также поблагодарил Трампа за его поддержку в обороне и участие в уничтожении иранской ядерной угрозы. Одновременно израильское руководство предупредило, что «отреагирует силой» на любое нарушение договоренности о прекращении огня.

Трамп объявил о прекращении огня

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Данное заявление последовало за новым постом Трампа в микроблоге Truth Social. Он написал что договоренность о прекращении огня между Ираном и Израилем вступила в силу. «Прекращение огня уже вступило в силу. Пожалуйста, не нарушайте его», – заявил он.

Ранее, ночью, Трамп пояснил, что прекращение военных операций будет происходить поэтапно: Иран должен прекратить атаки на Израиль около 6.00 утра (по среднеевропейскому времени), Израиль последует его примеру через 12 часов. По истечении 24-часового периода, по словам Трампа, война «официально прекратится».

В Берлине приветствовали договоренность о прекращении огня

Между тем канцлер ФРГ Фридрих Мерц (Friedrich Merz) приветствовал инициативу Трампа по прекращению огня. В соцсети X он призвал Израиль и Иран придерживаться договоренности. «Если это прекращение огня будет успешным после решающих военных ударов США по ядерным объектам Ирана, это будет очень хорошим событием», – написал глава немецкого правительства. Он также сообщил, что обсудит пути стабилизации ситуации на Ближнем Востоке с американскими и европейскими партнерами в рамках саммита НАТО.

Между тем ночью глава МИД Ирана Аббас Арагчи опроверг заявление Трампа о достижении договоренности с Израилем о прекращении огня. Вместе с тем он написал в соцсети X, что Иран прекратит удары по Израилю, если и тот остановит свои боевые действия к 4 часам утра 24 июня. Окончательное решение о прекращении военных действий Тегеран примет позже, добавил Арагчи.

Удары США по Ирану и ответная атака по американской базе в Катаре

За несколько часов перед объявлением Трампа армия Ирана нанесла удар по базе США Аль-Удейд в Катаре. Американский президент назвал эту атаку «слабым ответом» на уничтожение Соединенными Штатами ядерных объектов в Иране.

США в ночь на 22 июня вступили в военный конфликт Израиля и Ирана, который начался 13 июня. Американская армия нанесла удары по трем объектам ядерной программы Ирана, после чего Трамп в обращении к нации заявил, что важнейшие иранские объекты по обогащению урана уничтожены.