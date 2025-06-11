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  • 11.06.25, 10:44

«Лебедь, рак, щука и кто-то еще»: шума в горсобрании Таллинна много, но до драки дойдет едва ли

То, что лебедь, рак, щука и еще один незамеченный баснописцем персонаж из Таллиннского горсобрания не смогут долго тянуть телегу муниципальной власти в одну сторону, сюрпризом не стало. Интереснее – суть конфликта и особенно сопровождающая его риторика.
В городском собрании Таллинна и правящая коалиция, и оппозиция ждут и готовятся к скорым муниципальным выборам.
  • В городском собрании Таллинна и правящая коалиция, и оппозиция ждут и готовятся к скорым муниципальным выборам.
  • Foto: Andras Kralla
Хронология межпартийной и внутрикоалиционной перебранки примерно такова: мэр Таллинна и вице-председатель Социал-демократической партии Евгений Осиновский обвинил партнера по правящей в городе коалиции – Партию реформ – в политическом двурушничестве, желании усидеть на двух стульях и попытке набрать очки перед осенними выборами. Что, в общем-то, справедливо – и касается не только реформистов. Стартовый выстрел для всех участников забега прозвучал.
Поводом стал план реформистов отменить плату за место в детских садах. Эту меру нужно закрепить в городском дополнительном бюджете, обсуждение которого депутаты как раз собирались начать. Шаг для реформистов, прямо скажем, нетипичный: обычно они на такие идеи реагируют сакраментальным вопросом – а где деньги? (Хотя вице-мэр Пяртель-Пеэтер Пере уверяет, что реформисты занимаются этим еще с 2017 года – но тогда они были в оппозиции, а это совсем другая история.)
Перед выборами такой шаг смотрится выгодно – особенно для молодого избирателя, на которого делает ставку Партия реформ. Что стало большей неожиданностью – синхронно с реформистами выступила Центристская партия.

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Осознав, что коллеги решили сыграть на их поле, Осиновский тут же вступил в бой. Его поддержали союзники по городскому управлению: в меньшей степени из «Ээсти 200», что логично, и активнее – из «Отечества», что тоже объяснимо. Поругав реформистов за то, что не обсудили идею с партнерами, Осиновский заявил: социал-демократы, мол, вообще добиваются отмены платы за детсады по всей стране. Правда, это заявление безопасное – в парламенте социал-демократы сейчас в оппозиции, а в правящей коалиции таких инициатив пока нет.
Все стороны стараются не доводить перепалку до открытого конфликта. Шума хватает – но без драки, и это всех устраивает в преддверии выборов. Потому спор плавно сворачивают на привычные рельсы. Осиновский, вскользь упомянув, что с такой инициативой выступили и центристы («нельзя быть одновременно в коалиции и в оппозиции»), дал понять, что не верит в случайности. А вице-мэр от «Отечества» Карл-Сандер Казе заявил прямо: «в политике простых совпадений не бывает». Возможно. Но тогда как быть с тем, что лидер «Отечества» Урмас Рейнсалу недавно призвал к досрочным выборам – в унисон с лидером центристов Михаилом Кылвартом?
К этому добавляются противоречивые заявления тех же Казе и Пере насчет обсуждения бюджета – его то переносят, то нет. Все это складывается в предвыборную мозаику. Уверенно предсказывать, как будет выглядеть городская власть после октябрьских выборов, рано. Но кое-какие прикидки уже можно делать.
Сейчас в Таллинне уверенно лидируют центристы: по данным Norstat, у них 36% поддержки. На втором месте – «Отечество», но эта партия отстает вдвое. То есть центристы, скорее всего, выборы выигрывают, но не с таким отрывом, чтобы править в одиночку.
Несмотря на слова Пяртеля Пере о том, что «мы предлагаем то же, что и центристы, но их поддерживать не будем», союз между ними не исключен. Хотя более вероятной и устойчивой выглядит коалиция центристов с «Отечеством» и EKRE – и по идейному смыслу, и по арифметике. Впрочем, центристы с «Отечеством» могли бы обойтись и без национал-консерваторов. Но не исключен и четвертый вариант: как это уже случилась прежде, центристы побеждают, но остаются за бортом коалиции.
Похожая ситуация складывается и в Риге, где на местных выборах победила партия Айвара Шлесерса «Латвия на первом месте». Идеологией она чем-то напоминает и Центристскую партию, и EKRE. Там оппоненты тоже стараются не пустить ее во власть. Если в Таллинне пойдут тем же путем, возможны разные комбинации: например, «Отечество», Партия реформ и «Правые». Не исключены и менее вероятные союзы с социал-демократами. До выборов еще четыре месяца – многое может измениться.
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