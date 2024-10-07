Назад 07.10.24, 06:00 Кого надо вагоны: сырьевые гарантии зеленого перехода Двойные стандарты – основа консенсуса, в котором живет не только Эстония, но и весь мир так называемых «развитых стран», пишет обозреватель Ян Левченко.

Колумнист Ян Левченко. Foto: Алишер Шарипов

Два с половиной года назад Эстония отказалась от российского транзита и поставок трубопроводного газа. В 2023 году отпраздновали конец трансграничного перемещения нефтепродуктов. На очереди – торжественное отсоединение от российской энергосети. Но несмотря на официальные отчеты по железным дорогам страны продолжают ездить вагоны санкционных компаний, а доля поставок российского газа в Европе вновь вышла на уровень 2021 года. Тогда как прогрессивная зеленая экономика – все тот же исправно отдаляющийся горизонт.

Что позволено быку

Жители Эстонии хорошо знают, что такое исключения из правил! Летом прошлого года скандал с российскими связями близкого родственника тогдашнего премьер-министра грозил отставкой этой целеустремленной женщины. Но все обошлось. В роли звезды международной политики Кая Каллас поехала трудиться в европейских структурах, прихватив с собой и своего мужа Арво Халлика. Токсичная компания Stark Logistics продолжает, хоть и с убытками, функционировать, зато у блестящей семьи позади крутой поворот и холод в груди.

Если выдающиеся люди своего времени, вроде Арво Халлика, могут позволить себе то, о чем иная дрожащая тварь и думать не смеет, то почему небольшая страна в уязвимом положении не может действовать так же? Рискованное соседство Эстонии работает как индульгенция: можно непримиримо бороться с гражданами страны-агрессора и в то же время наращивать закупки российского сжиженного газа. Проложив маршрут между санкциями, предоставлять свои транспортные артерии перевозчикам, работающим с Россией. Продавать российские товары, ничего при этом не нарушая. Ощущение этой двойственности мучительно, поэтому приходится отводить душу на тех, кто не может никак ответить.

Например, сделать невыносимым условия перехода границы с Россией. В самом деле, хорошие правильные люди отсюда туда не пойдут. Если пошли – пусть пеняют на себя. Надо, чтоб они это понимали, поэтому санкционный режим в отношении частных лиц действует неукоснительно. Шутка ли: кто-то парфюм попробует пронести из Эстонии в РФ, а кто-то, страшно даже подумать, айфон! Любой товар дороже 300 евро – будьте-нате штраф! Обороты транспортных и логистических компаний, равно как и оптовиков, возящих в Эстонию из России алкоголь и конфеты, превосходят эту сумму и приносят стране налоги. А пешеходы на мосту – это же просто смех и грех.

Сырьевой заем на строительство зеленого будущего

Двойные стандарты – основа консенсуса, в котором живет не только Эстония, но и весь мир так называемых «развитых стран», куда она так стремилась и практически вошла. За это надо платить. Впрочем, у наиболее развитых членов клуба чуть больше народу, пространства для маневра и налоговых денег, чтобы оплатить принципы демократии, плюрализма и права человека. А Эстония слишком мала для такой роскоши, да еще и такие трудные времена. Теперь не до жиру – выжить бы лучшим. Тем, кто выкупил себе право на эксклюзив.

Поэтому и налогоплательщики должны понимать, что ископаемое топливо из России и прочие исключения в отношениях с ней нужны, чтобы зеленый переход когда-нибудь произошел. Это же действительно вопрос выживания. Конечно, не всех обитателей планеты, но по меньшей мере тех, кто считает, что они этого достойны. Чем больше у граждан денег и привилегий, полученных неважно каким путем, тем выше вероятность вскочить не в грязный российский вагон, а во что-то электрическое и европейское. Правая по своим идеологическим предпочтениям и традиционно мелкобуржуазная по бытовым привычкам, Эстония словно создана, чтобы отрабатывать модель сырьевого займа на строительство зеленого будущего.

Яркие образы этого будущего оттеняют аккумуляторы для электронных устройств от смартфона до Теслы. Они наносят колоссальный вред окружающей среде. Но это не значит, что нужно, как Путин или Трамп, высмеивать саму идею отказа от сырьевой зависимости. Делается все возможное, чтобы ослабить отложенный след зеленых индустрий. Просто это небыстрый процесс, и пока электромобиль – все равно только инвестиция в светлое завтра. Конечно, за счет других.

Одна часть мира, устремленная в прошлое, будет продолжать опустошать недра, идя по пути наименьшего сопротивления. Другая, думающая о будущем, будет негодовать по этому поводу, тайно покупая у своих врагов ресурсы, поскольку не может сразу от них отказаться. Здесь и разоблачать особо нечего – все происходит открыто. Запад вызывает огонь на себя, нарушая свои же универсальные принципы. И на масштабе портативной Эстонии это видно, как на ладони.

Нынешний мир стал еще больше похож на тот, что был когда-то изображен в фильме «2012» Роланда Эммериха. Богачи там строили ковчеги, чтобы спастись от конца света, а главные герои пытались доказать, что спасаться нужно всем вместе. В противном случае всем конец. Идея очень простая и в Эстонии пока совсем не популярная. Тут кто отбился от наездов и вышел в дамки, тот и молодец. А у кого вертятся на языке лишние вопросы к средствам достижения государственных целей, пусть подумает, стоит ли их задавать.

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