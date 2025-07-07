Первый день пограничного контроля: Польша задержала гражданина Эстонии, перевозившего афганцев

Пограничный контроль на литовско-польской границе продлится предварительно до 5 августа. Иллюстративное фото.
Foto: Reuters/Scanpix
Польша с сегодняшнего дня и до 5 августа проверяет документы на сухопутной границе с Литвой и Германией, поскольку, по оценке правительства, миграционное давление на границах страны стало слишком высоким.
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Расположенная в Кохтла-Ярве компания TNC-Components является одним из крупнейших в Эстонии производителей мебельных компонентов, мебели для кухонь и ванных комнат, а также гардеробов. Свой вклад в обеспечение того, чтобы действующая уже более 20 лет компания могла успешно расти и развиваться, вносит и Ида-Вирумааское отделение Кассы по безработице. На сегодняшний день именно найденные сотрудниками этого отделения люди занимают большинство рабочих мест, которых в компании в общей сложности 115.