Хорошие новости: намеки на рост экономики, Таллиннскому аэропорту сулят новые рейсы

Предприниматели и экономисты в Эстонии продолжают искать признаки экономического роста — и, как ни странно, находят их. Школьники получат больше прав на трудоустройство, а правительство обещает облегчить жизнь авиаперевозчикам. ДВ предлагают подборку позитивных эстонских новостей за неделю.