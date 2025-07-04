Хорошие новости: намеки на рост экономики, Таллиннскому аэропорту сулят новые рейсы

Предприниматели и экономисты в Эстонии продолжают искать признаки экономического роста — и, как ни странно, находят их. Школьники получат больше прав на трудоустройство, а правительство обещает облегчить жизнь авиаперевозчикам. ДВ предлагают подборку позитивных эстонских новостей за неделю.
- Правительство Эстонии решило не покупать долю в AirBaltic, а вместо этого — обновить аэропорт и временно избавить авиакомпании от сборов, чтоб привлечь перевозчиков.
- Foto: Reuters/Scanpix
По сравнению с первым полугодием 2024 года выросло число сделок на рынке слияний и поглощений
: в прошлом году их было 94, в этом — 96. Рост этого показателя обычно сулит и оживление в экономике. Для сравнения, на пике кризиса в 2023 году таких сделок было всего 68. Ожидания бума не оправдались, но были подписаны заметные договоренности — среди них покупка Rimi концерном Salling Group, выкуп Enefit Green с фондовой биржи, решение Bolt приобрести датскую компанию Viggo и ряд других сделок.
Еще один положительный сигнал — продажи топлива в Эстонии в мае оказались на 13% выше
, чем за год до того. Это тоже свидетельствует о повышении экономической активности и мобильности, и обычно связано с позитивными тенденциями в бизнесе и настроениями потребителей. А объем продаж предприятий розничной торговли по сравнению с тем же периодом 2024 года увеличился на 3%. Кстати, промышленное производство в Эстонии тоже пусть незначительно, но тоже подросло на 0,9%.
Говорят, школьные годы самые чудесные - и в Эстонии они теперь будут длиться дольше. С 1 сентября возраст получения обязательного образования увеличат с 17 до 18 лет. Иначе говоря теперь до достижения 18 лет резидент Эстонии обязан получать среднее школьное, среднее специальное или высшее образование. Может для кого-то это и не лучшая новость, зато одновременно расширяются и права учащихся на трудоустройство
. В том числе несовершеннолетние, достигшие 15 лет, смогут работать во время каникул по восемь часов в день и сорок часов в неделю.
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Иногда бывает важно сказать себе “нет” — гласит один из постулатов финансового благополучия. Также решили и власти Эстонии, отказавшись от предложения Латвии приобрести 10-процентную долю в авиакомпании AirBaltic
за 14 миллионов евро. Не иначе, скандалы вокруг Estonian Air и Nordica нас все же чему-то научили Вместо этого правительство предлагает более гибкие решения: в ближайшей перспективе - увеличить пропускную способность Таллиннского аэропорта с 3,5 до 5 миллионов пассажиров в год, построить новый терминал, на три года отказаться от аэропортовых сборов и предложить выгодные условия для базирования новых авиакомпаний.
Пока авиакомпании из Таллинна скорее уходят, но если обещания министра инфраструктуры Кульдара Лейса будут исполнены, это может стать сигналом к развороту курса.
И это не все хорошие новости за неделю! Больше о бизнесе и экономике в Эстонии и не только — на DV.ee
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