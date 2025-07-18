Назад 18.07.25, 09:41 Первый тендер Кайтселийта по дроновым поставкам застрял из-за тяжбы Самый крупный тендер по закупке ударных дронов для Кайтселийта застрял из-за тяжбы, в которой один из участников сомневается, что выигравшие тендер дроны обладают теми возможностями, которые заявлены производителем, продавцом и самим Кайтселийтом.

Глава LendurAI Сийм Майвель ожидал, что Кайтселийт протестирует соответствие продукции участников тендера его условиям, но их так и не пригласили.

Foto: Karin Kaljuläte, Delfi Meedia/Scanpix

«Наша цель – чтобы государство закупало действительно работающие вещи, – сказал оспаривающий тендер разработчик дронов, руководитель LendurAI Сийм Майвель. – Мы знаем, что некоторых из требуемых характеристик очень трудно достичь».

Его больше всего беспокоит то, что Кайтселийт не протестировал все предложенные дроны должным образом. LendurAI проиграла в комиссии по обжалованию, и теперь дело будет рассматриваться в суде, который начнет его разбирать в конце июля.

Руководитель выигравшей тендер компании-производителя дронов не скупится на резкости в адрес оспаривающего участника.

Выиграла фирма известного оружейника