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  • 18.07.25, 09:41

Первый тендер Кайтселийта по дроновым поставкам застрял из-за тяжбы

Самый крупный тендер по закупке ударных дронов для Кайтселийта застрял из-за тяжбы, в которой один из участников сомневается, что выигравшие тендер дроны обладают теми возможностями, которые заявлены производителем, продавцом и самим Кайтселийтом.
Глава LendurAI Сийм Майвель ожидал, что Кайтселийт протестирует соответствие продукции участников тендера его условиям, но их так и не пригласили.
  • Глава LendurAI Сийм Майвель ожидал, что Кайтселийт протестирует соответствие продукции участников тендера его условиям, но их так и не пригласили.
  • Foto: Karin Kaljuläte, Delfi Meedia/Scanpix
«Наша цель – чтобы государство закупало действительно работающие вещи, – сказал оспаривающий тендер разработчик дронов, руководитель LendurAI Сийм Майвель. – Мы знаем, что некоторых из требуемых характеристик очень трудно достичь».
Его больше всего беспокоит то, что Кайтселийт не протестировал все предложенные дроны должным образом. LendurAI проиграла в комиссии по обжалованию, и теперь дело будет рассматриваться в суде, который начнет его разбирать в конце июля.
Руководитель выигравшей тендер компании-производителя дронов не скупится на резкости в адрес оспаривающего участника.

Выиграла фирма известного оружейника

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