Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,33%300,29
  • OMX Riga−0,05%893,11
  • OMX Tallinn−0,39%2 072,95
  • OMX Vilnius0,47%1 205,23
  • S&P 5000,47%6 227,42
  • DOW 30−0,02%44 484,42
  • Nasdaq 0,94%20 393,13
  • FTSE 1000,48%8 816,56
  • Nikkei 2250,06%39 785,9
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%92,85
  • OMX Baltic−0,33%300,29
  • OMX Riga−0,05%893,11
  • OMX Tallinn−0,39%2 072,95
  • OMX Vilnius0,47%1 205,23
  • S&P 5000,47%6 227,42
  • DOW 30−0,02%44 484,42
  • Nasdaq 0,94%20 393,13
  • FTSE 1000,48%8 816,56
  • Nikkei 2250,06%39 785,9
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%92,85
  • 03.07.25, 10:43

Кто ломает российский интернет: украинские дроны или кремлевская власть?

Отключения интернета обходятся российской экономике в миллиарды рублей, но не защищают от атак украинских дронов. За этим стоит совершенно другая причина, пишет колумнист ДВ Вадим Штепа.
Вадим Штепа.
  • Вадим Штепа.
  • Foto: Личный архив
Вот уже более месяца из России приходит множество новостей об отключении властями мобильного интернета в регионах Урала и Сибири, а затем и в каждом третьем регионе РФ. Наконец, его отключили даже в Санкт-Петербурге, во время работы международного экономического форума.
Это создает множество неудобств для граждан, которые теряют возможность пользоваться уже давно привычными мобильными приложениями – от услуг банков и мессенджеров до вызова такси и заказа пиццы. Теперь для этого можно использовать только стационарный интернет. Или Wi-Fi, но он до сих пор в России не слишком распространен – особенно в отдаленных регионах.
Вообще вся современная экономика глубоко связана с глобальной сетью. А отключения мобильного интернета приводит и к более серьезным последствиям – отключениям воды, сбоям в логистике и т.д. Экономисты подсчитали, что всего три дня «мобильного шатдауна» обходятся российской экономике в 139 млрд. рублей или почти 1,8 млрд. долларов.

Статья продолжается после рекламы

Отключение мобильного интернета происходит еще с мая, когда его лишились семь регионов РФ. Власти объясняют этот шаг заботой о безопасности граждан во время украинских дроновых атак, но как часто бывает в России, такая «забота», напротив, оборачивается резким ограничением гражданских свобод. Кстати, показательно, что Украина при аналогичных налетах российских дронов мобильный интернет своим жителям не отключает. Хотя в ВСУ наверняка есть немало специалистов по этим вопросам.
Для связи с дронами операторы используют совсем другие, более продвинутые технологии, чем простая SIM-карта в мобильном телефоне. Это прежде всего спутниковая связь. В противном случае это выглядело бы как странный парадокс – будто бы украинские беспилотники, влетая в РФ, тут же подключаются к услугам российских сетей мобильной связи.
Можно провести и более бытовую аналогию. Приезжая в любую другую страну, вы не можете просто так «подключиться» к местному мобильному интернету. Эта услуга должна быть оплачена и включен роуминг. Кроме того, даже если признать, что обычные SIM-карты как-то влияют на работу дронов, то в России эти карты не находятся в свободной продаже, а продаются только по паспорту. И если Украина смогла обойти это препятствие и провести блестящую операцию «Паутина» против российских стратегических бомбардировщиков даже на Дальнем Востоке, задействуя сотни дронов, – это невероятный успех украинской разведки.
На днях Украина успешно атаковала беспилотниками военный завод в российском Ижевске – и никакие отключения мобильного интернета здесь помехой не стали. Наоборот, именно по причине его отсутствия многие мирные жители города не смогли вовремя получить предупреждения о дроновых атаках.

В России меняется понимание интернета

На мой взгляд, эти ограничения мобильной связи в России связаны с более глубоким историческим вопросом – власть просто хочет сократить пользование интернетом в обществе. Показательно, что сам Путин признавался, что не пользуется им и у него даже нет смартфона. Наверняка, он предпочел бы, чтобы подвластное население также получало информацию из ныне полностью прирученных бумажных газет, пропагандистского телевидения, а общалось бы по стационарным телефонам, которые прослушивать гораздо легче, чем мобильные.
Тогда как тип потребления информации за последние годы и даже уже десятилетия кардинально изменился. Публика, особенно молодая, как источник информации на 60% использует интернет. Но именно с этим и связаны невиданные репрессии против интернета в России. Только в 2024 году там заблокировано почти полмиллиона сайтов. Тем не менее, те, кого интересует свободная, неподцензурная информация, все же при желании могут ее найти во множестве блогов, соцсетей и телеграм-каналов. Хотя их ведущих власть также активно репрессирует, объявляя иноагентами, включая в реестры террористов и экстремистов, обвиняя в дискредитации армии и т.п.
Наконец, Роскомнадзор обязал интернет-провайдеров отчитываться об IP-адресах россиян и отслеживать их трафик. Это уже пример откровенной цифровой слежки за гражданами – вполне по-китайскому образцу.
В России меняется само понимание интернета. Если в других странах он означает прежде всего свободу общения, то российские власти воспринимают его как средство контроля за гражданами. В конце июня Путин подписал закон о создании «единого национального мессенджера», к которому хотят принудительно подключить всех россиян. Разумеется, он будет совершенно прозрачен для российских спецслужб.
Одна из давно известных привычек Путина – говорить одно, а делать совсем другое. Недавно он утвердил проект создания российского аналога Starlink – запуска более 900 спутников с астрономической стоимостью в 4,4 трлн. рублей (почти 50 млрд. евро). Хотя в условиях, когда большинство российских бюджетных затрат уходит на войну, такой проект выглядит полным блефом. Сегодня Россия способна запускать всего лишь 17 спутников в год, как и в начальную для освоения космоса эпоху 1960-х годов. Тогда как США – 145, а Китай – 68. Так что это просто очередная пиар-акция кремлевского «царя», который в реальности сам убивает в России свободный интернет.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 19.06.25, 14:24
Детский сад: экономический форум захватили наследники путинской элиты
На Петербургском международном экономическом форуме выступили две дочери Владимира Путина, участвуют и дети Вайно, Шойгу, Кириенко, Ротенберга, Ковальчука, Фрадкова. Детьми правящей российской элиты список примечательных участников практически и ограничивается. Зато среди прибывших дипломатов – снова представители «Талибана», который в России больше не считают террористической организацией, а также гости из стран Азии и Африки. Впрочем, в программе и встречи с представителями американского бизнеса.
Mнения
  • 19.06.25, 09:05
Замкнутый круг: отсутствие реальных переговоров о мире обрушивает российскую экономику
Фактический срыв российских переговоров с Украиной, вести которые Путин назначил антиукраинского пропагандиста Владимира Мединского, имеет не только политические последствия, пишет колумнист ДВ Вадим Штепа.
Эпицентр
  • 18.06.25, 06:00
Российская экономика – рост на грани фола
Резкий рост российской экономики на военном стимуле завершен, теперь это «разоряющий рост», признает даже прокремлевский экспертный центр. Дефицит российского федерального бюджета продолжает расти. Все это не значит, что Путину не хватит денег на войну, но свидетельствует о накоплении системных проблем.
Новости
  • 13.06.25, 06:00
«Суур Тылль», он же «Царь Михаил»: любимый ледокол эстонских дельцов спасал финскую независимость
В начале ХХ века Таллиннский порт благодаря лобби местных предпринимателей и военным планам Петербурга обзавелся одним из самых мощных ледоколов в Европе. Но едва ли строители «Царя Михаила» догадывались, что ему предстоит не только стать одним из самых ценных коммерческих активов Эстонии, но и спасителем Финляндии от «красной угрозы».
  • KM
Content Marketing
  • 18.06.25, 14:57
Местная облачная услуга поддержит работу ИТ-систем компании даже в сложные времена
Конкурентоспособность предприятий все больше зависит от надежности их ИТ-систем, поэтому решения хостинга критически важных для бизнеса систем должны быть безопасными, гибкими и по разумной цене.

Самые читаемые

1
Новости
  • 01.07.25, 11:37
США обвиняют четверых эстонцев в медицинской афере на 10 млрд
2
Новости
  • 01.07.25, 06:00
Установщик солнечных панелей: «У меня есть свои цены, я не обязан их никому освещать»
Строитель признал свою ответственность
3
Интервью
  • 01.07.25, 13:52
Перерождение после банкротства: на месте завода в Нарве планируется хаб для других заводов
4
Новости
  • 30.06.25, 16:51
Кристьян Лийвамяги: жителей Эстонии ждет жесткая адаптация
5
Новости
  • 01.07.25, 15:59
Убытки Bolt превысили 100 миллионов евро
Компании основателей выплатили миллионы евро дивидендов
6
Новости
  • 02.07.25, 12:07
НТД: клиенты чешской автомобильной схемы JMV неплатежеспособны

Последние новости

Новости
  • 03.07.25, 14:01
Эстония отказалась от покупки доли в airBaltic
Новости
  • 03.07.25, 13:53
Эрик Пуура: резкие ограничения на ископаемое топливо приведут к доминированию Китая
Новости
  • 03.07.25, 12:55
Урмас Сыырумаа отказывается от планов стать мэром Таллинна до выборов
Партия реформ уходит в оппозицию
Новости
  • 03.07.25, 12:34
Замешанная в скандале с мужем Каи Каллас Metaprint заработала 10 млн чистой прибыли
Новости
  • 03.07.25, 12:15
Государство планирует изменения: из данных о зарплатах чиновников исчезнут их имена
Минфин хочет уравнять чиновников и работников госучреждений
Биржа
  • 03.07.25, 11:57
Wise планирует создать федеральный трастовый банк в США
Новости
  • 03.07.25, 11:47
Индекс бутерброда: как изменились цены после повышения налогов
Биржа
  • 03.07.25, 11:00
S&P 500 и Nasdaq 100 установили новые рекорды

Сейчас в фокусе

Автосалон JMV находится в Таллинне, в районе Юлемисте.
Новости
  • 02.07.25, 12:07
НТД: клиенты чешской автомобильной схемы JMV неплатежеспособны
Руководитель Bolt Маркус Виллиг.
Новости
  • 01.07.25, 15:59
Убытки Bolt превысили 100 миллионов евро
Компании основателей выплатили миллионы евро дивидендов
Вице-мэр Кристьян Ярван (слева, «Отечество») и мэр Таллинна Евгений Осиновский (Социал-демократическая партия)
Новости
  • 02.07.25, 13:50
Власти Таллинна подвели итоги и намекнули на личные интересы Сыырумаа
Иллюстративное фото.
Новости
  • 02.07.25, 12:39
Подозрения: неизвестные чиновники массово изучали банковские счета частных и коммерческих лиц
Прежде чем сделать торжественное фото на фоне Тартуского университета, студентам предстоит не только сдать все сессии, но и решить в Тарту свои вопросы с жильем.
Новости
  • 02.07.25, 06:00
От бывшего Мордора до двушки в Аннелинне: что предлагает студентам тартуский рынок жилья?
Мортен Виерод возглавил концерн ABB прошлым летом.
Интервью
  • 02.07.25, 08:52
Гендиректор ABB: мир не разваливается. Я бы не подписался под этим утверждением
Исполняющая обязанности главного инспектора по здравоохранению Джульет Ходжкинс выступает на пресс-конференции, на которой было объявлено о крупнейшем мошенничестве с медицинским страхованием в США.
Новости
  • 01.07.25, 11:37
США обвиняют четверых эстонцев в медицинской афере на 10 млрд
TNC-Components при содействии Кассы по безработице нашла очень большое количество сотрудников. Сотрудничество продолжается и будет продолжаться в будущем.
  • KM
Content Marketing
  • 12.06.25, 14:48
Десять лет сотрудничества и более ста рабочих мест: Касса по безработице помогает работающей в Ида-Вирумаа компании TNC-Components расти

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025