Кто ломает российский интернет: украинские дроны или кремлевская власть?

Вот уже более месяца из России приходит множество новостей об отключении властями мобильного интернета в регионах Урала и Сибири, а затем и в каждом третьем регионе РФ. Наконец, его отключили даже в Санкт-Петербурге, во время работы международного экономического форума.
Это создает множество неудобств для граждан, которые теряют возможность пользоваться уже давно привычными мобильными приложениями – от услуг банков и мессенджеров до вызова такси и заказа пиццы. Теперь для этого можно использовать только стационарный интернет. Или Wi-Fi, но он до сих пор в России не слишком распространен – особенно в отдаленных регионах.
Вообще вся современная экономика глубоко связана с глобальной сетью. А отключения мобильного интернета приводит и к более серьезным последствиям – отключениям воды, сбоям в логистике и т.д. Экономисты подсчитали, что всего три дня «мобильного шатдауна» обходятся российской экономике в 139 млрд. рублей или почти 1,8 млрд. долларов.
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Отключение мобильного интернета происходит еще с мая, когда его лишились семь регионов РФ. Власти объясняют этот шаг заботой о безопасности граждан во время украинских дроновых атак, но как часто бывает в России, такая «забота», напротив, оборачивается резким ограничением гражданских свобод. Кстати, показательно, что Украина при аналогичных налетах российских дронов мобильный интернет своим жителям не отключает. Хотя в ВСУ наверняка есть немало специалистов по этим вопросам.
Для связи с дронами операторы используют совсем другие, более продвинутые технологии, чем простая SIM-карта в мобильном телефоне. Это прежде всего спутниковая связь. В противном случае это выглядело бы как странный парадокс – будто бы украинские беспилотники, влетая в РФ, тут же подключаются к услугам российских сетей мобильной связи.
Можно провести и более бытовую аналогию. Приезжая в любую другую страну, вы не можете просто так «подключиться» к местному мобильному интернету. Эта услуга должна быть оплачена и включен роуминг. Кроме того, даже если признать, что обычные SIM-карты как-то влияют на работу дронов, то в России эти карты не находятся в свободной продаже, а продаются только по паспорту. И если Украина смогла обойти это препятствие и провести блестящую операцию «Паутина» против российских стратегических бомбардировщиков даже на Дальнем Востоке, задействуя сотни дронов, – это невероятный успех украинской разведки.
На днях Украина успешно атаковала беспилотниками военный завод в российском Ижевске – и никакие отключения мобильного интернета здесь помехой не стали. Наоборот, именно по причине его отсутствия многие мирные жители города не смогли вовремя получить предупреждения о дроновых атаках.
В России меняется понимание интернета
На мой взгляд, эти ограничения мобильной связи в России связаны с более глубоким историческим вопросом – власть просто хочет сократить пользование интернетом в обществе. Показательно, что сам Путин признавался, что не пользуется им и у него даже нет смартфона. Наверняка, он предпочел бы, чтобы подвластное население также получало информацию из ныне полностью прирученных бумажных газет, пропагандистского телевидения, а общалось бы по стационарным телефонам, которые прослушивать гораздо легче, чем мобильные.
Тогда как тип потребления информации за последние годы и даже уже десятилетия кардинально изменился. Публика, особенно молодая, как источник информации на 60% использует интернет. Но именно с этим и связаны невиданные репрессии против интернета в России. Только в 2024 году там заблокировано почти полмиллиона сайтов. Тем не менее, те, кого интересует свободная, неподцензурная информация, все же при желании могут ее найти во множестве блогов, соцсетей и телеграм-каналов. Хотя их ведущих власть также активно репрессирует, объявляя иноагентами, включая в реестры террористов и экстремистов, обвиняя в дискредитации армии и т.п.
Наконец, Роскомнадзор обязал интернет-провайдеров отчитываться об IP-адресах россиян и отслеживать их трафик. Это уже пример откровенной цифровой слежки за гражданами – вполне по-китайскому образцу.
В России меняется само понимание интернета. Если в других странах он означает прежде всего свободу общения, то российские власти воспринимают его как средство контроля за гражданами. В конце июня Путин подписал закон о создании «единого национального мессенджера», к которому хотят принудительно подключить всех россиян. Разумеется, он будет совершенно прозрачен для российских спецслужб.
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